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Общество15 ноября 2022 13:20

«Они работают, как самовар»: В Самаре восстановили две полковые бани и отправляют их на фронт

Из Самары на фронт отправят две восстановленные полковые бани
Анастасия МЫШКИНА
Вот такие полковые бани передали на фронт самарцы

Вот такие полковые бани передали на фронт самарцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре волонтеры группы помощи мобилизованным САМБАТ решили порадовать ребят на фронте, отправив им очень нужное оборудование. Сейчас здесь заканчивают финальные испытания двух восстановленных полковых бань – в полевых условиях это вещь просто незаменимая. Изготовлены такие бани были в 1966 году, но актуальны до сих пор. Баня позволяет снабдить бойцов горячей водой, провести дезинфекцию одежды, белья, матрасов.

- Нам позвонила женщина и сказала, что у ее отца сохранились две полковые бани и он хотел бы их передать на фронт. Я донес информацию до руководства военного и мне сказали, что такие бани нужны. Поехали, забрали, они были законсервированы, - рассказывает старший координатор волонтерского движения Виктор Романов.

Установку несколько раз запустили, чтобы проверить работоспособность

Установку несколько раз запустили, чтобы проверить работоспособность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бани хоть и в годах, но вполне рабочие. Пришлось заменить только приборы, показывающие температуру и давление. Также их несколько раз запустили в эксплуатацию, чтобы промыть и прочистить.

- Конструкция прекрасная. С ее помощью могут помыться 46 человек в час. Воду она может забирать с любого водоема и работать круглосуточно. В принципе она как самовар, сначала раскочегарится, а потом уже работает автономно. Для запуска нужны дрова, а потом она работает на жидком топливе, - объясняет Виктор Романов.

Бане уже немало лет

Бане уже немало лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важный плюс - баня может забирать воду из любого водоема, хоть озера, хоть небольшой ямы. После этого она нагревается и подается в помывочную комнату, в ней одновременно могу находиться 4 человека.

Сначала нужны дрова, чтобы разогреть печь

Сначала нужны дрова, чтобы разогреть печь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас бани уже готовы к отправке на фронт: либо поедут своим ходом в качестве прицепа к военной технике, либо из Рощинского с другими военными авто. Сейчас же на испытательный полигон приехали мобилизованные – бойцам покажут, как обращаться с баней.

Бани были законсервированы, так что их пришлось проводить в рабочее состояние

Бани были законсервированы, так что их пришлось проводить в рабочее состояние

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. Сейчас она объединяет уже больше 13 тысяч человек. Волонтеры закупают и собирают для мобилизованных инвентарь, снаряжение, шьют маскхалаты.

- Швеи у нас работают, женщины, у кого-то дома есть машинка, у кого-то мини-ателье. Мы на взносы покупаем ткань, нитки и им передаем. Сейчас шьем балаклавы, толстовки, жилеты из флиса, очень нравится ребятам, многие даже говорят: давайте меняться, мы вам отдадим, что получили, а вы нам свою, - рассказывает Виктор Романов.

А еще по всей области около 1200 вязальщиц вяжут ребятам теплые носки. Здесь задача – обеспечить всех бойцов до отправк в зону СВО, так как потом хочется везти уже более важные вещи – обмундирование, лекарства.

В устройстве 1966 года пришлось заменить только приборы давления и температуры

В устройстве 1966 года пришлось заменить только приборы давления и температуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно направление работы – автосервис.

- Нам жертвуют автомобили в разном состоянии, мы их бронируем, красим, наносим автомаскировку и передаем в армию, будут они работать и в тылу, и на фронте, - уточняет наш собеседник.

Также в Самбате готовят нужную печатную продукцию. Как рассказывают активисты, выяснилось, что есть недостаток учебной литературы. Ее печатают сейчас в больших количествах, начиная от инструкций для начмедов, пособий по тактической медицине и кончая справочниками для рядового состава.

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