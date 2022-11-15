«Они работают, как самовар»: В Самаре восстановили две полковые бани и отправляют их на фронт

Вот такие полковые бани передали на фронт самарцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре волонтеры группы помощи мобилизованным САМБАТ решили порадовать ребят на фронте, отправив им очень нужное оборудование. Сейчас здесь заканчивают финальные испытания двух восстановленных полковых бань – в полевых условиях это вещь просто незаменимая. Изготовлены такие бани были в 1966 году, но актуальны до сих пор. Баня позволяет снабдить бойцов горячей водой, провести дезинфекцию одежды, белья, матрасов.

- Нам позвонила женщина и сказала, что у ее отца сохранились две полковые бани и он хотел бы их передать на фронт. Я донес информацию до руководства военного и мне сказали, что такие бани нужны. Поехали, забрали, они были законсервированы, - рассказывает старший координатор волонтерского движения Виктор Романов.

Установку несколько раз запустили, чтобы проверить работоспособность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бани хоть и в годах, но вполне рабочие. Пришлось заменить только приборы, показывающие температуру и давление. Также их несколько раз запустили в эксплуатацию, чтобы промыть и прочистить.

- Конструкция прекрасная. С ее помощью могут помыться 46 человек в час. Воду она может забирать с любого водоема и работать круглосуточно. В принципе она как самовар, сначала раскочегарится, а потом уже работает автономно. Для запуска нужны дрова, а потом она работает на жидком топливе, - объясняет Виктор Романов.

Бане уже немало лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важный плюс - баня может забирать воду из любого водоема, хоть озера, хоть небольшой ямы. После этого она нагревается и подается в помывочную комнату, в ней одновременно могу находиться 4 человека.

Сначала нужны дрова, чтобы разогреть печь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас бани уже готовы к отправке на фронт: либо поедут своим ходом в качестве прицепа к военной технике, либо из Рощинского с другими военными авто. Сейчас же на испытательный полигон приехали мобилизованные – бойцам покажут, как обращаться с баней.

Бани были законсервированы, так что их пришлось проводить в рабочее состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. Сейчас она объединяет уже больше 13 тысяч человек. Волонтеры закупают и собирают для мобилизованных инвентарь, снаряжение, шьют маскхалаты.

- Швеи у нас работают, женщины, у кого-то дома есть машинка, у кого-то мини-ателье. Мы на взносы покупаем ткань, нитки и им передаем. Сейчас шьем балаклавы, толстовки, жилеты из флиса, очень нравится ребятам, многие даже говорят: давайте меняться, мы вам отдадим, что получили, а вы нам свою, - рассказывает Виктор Романов.

А еще по всей области около 1200 вязальщиц вяжут ребятам теплые носки. Здесь задача – обеспечить всех бойцов до отправк в зону СВО, так как потом хочется везти уже более важные вещи – обмундирование, лекарства.

В устройстве 1966 года пришлось заменить только приборы давления и температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно направление работы – автосервис.

- Нам жертвуют автомобили в разном состоянии, мы их бронируем, красим, наносим автомаскировку и передаем в армию, будут они работать и в тылу, и на фронте, - уточняет наш собеседник.

Также в Самбате готовят нужную печатную продукцию. Как рассказывают активисты, выяснилось, что есть недостаток учебной литературы. Ее печатают сейчас в больших количествах, начиная от инструкций для начмедов, пособий по тактической медицине и кончая справочниками для рядового состава.