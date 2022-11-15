Ходила к вдове просить прощения, но напрасно: в Самаре семья погибшего бизнесмена требует пересмотра приговора его убийце

Семья предпринимателя сочла приговор его убийце слишком мягким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре семья погибшего бизнесмена обжалует приговор его убийце. Семья убитого предпринимателя Айрата Имангулова посчитала приговор бывшему директору ООО «Вега-Транс» Тлеку Берсагурову слишком мягким и сейчас оспаривает его в Самарском областном суде.

«Это была самооборона» Самарский областной суд пересматривает приговор, вынесенный отцу помощника прокурора Красноярского района, предпринимателю Тлеку Берсагурову. По версии следствия, 13 июня 2019 года он убил своего компаньона Айрата Имангулова.

Как выяснили правоохранители, в тот роковой вечер погибший выпивал с гендиректором компании Тлеком Берсагуровым. В процессе употребления спиртного между мужчинами завязалась нешуточная ссора. В какой-то момент Берсагуров схватился за нож. Айрат Имангулов получил два ножевых ранения и скончался на месте.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, а потом и предъявили ему обвинение. На суде Берсагуров своей вины в умышленном убийстве не признавал. Он уверял следствие в том, что это была исключительно самооборона.

- Да, я дважды ударил погибшего ножом, но не думал, что нанес ему при этом серьезные ранения, – уверял мужчина.

По его словам, он скрылся с места преступления, опасаясь за свою жизнь.

Не простили убийцу Как стало известно в результате следствия, мужчины не просто работали вместе, но и дружили семьями. После трагедии жена Берсагурова даже приходила к вдове и просила прощения за действия мужа, однако, судя по всему, родственники убитого так и не смогли простить его бывшего друга за события того рокового вечера.

Советский районный суд приговорил убийцу к восьми годам колонии строгого режима и к выплате компенсации в 400 тысяч вдове убитого и по 300 тысяч отцу и двум детям покойного. Однако родственники погибшего предпринимателя сочли этот приговор слишком мягким и потребовали ужесточения наказания. По их просьбе сейчас приговор пересматривает Самарский областной суд.