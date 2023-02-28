Звезда «Вечного зова», юморист из КВН и олимпийский чемпион: кто из знаменитостей живет в Самаре

Некоторые знаменитости живут в Самаре. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самара прославилась как родина многих актеров, музыкантов и спортсменов. Большинство из них покинули Самару и живут, как правило, в Москве. Но есть те, кто по разным причинам живет и трудится в столице 63-го региона. О том, какие знаменитости живут в Самаре, читайте в нашем материале.

Борис Бурдаев

Борис Бурдаев, один из солистов группы «Братья Гримм», старший из братев-близнецов, нынче живет в Самаре. Их совместная с братом слава отгремела. Родственники разругались в пух и прах, группа развалилась, и сейчас Константин и Борис находятся в сольном плавании. Борис вернулся из Москвы в Самару и выступает со своими музыкантами на частных вечеринках.

Владимир Борисов

Актер Владимир Борисов родился в Москве, окончил театральное училище им. Щепкина. В 1975 году его пригласили в Самарский драмтеатр им. Горького, где он и служит до сих пор. Владимир Владимирович стал знаменит на всю страну после того, как сыграл роль красавца Семена Савельева в фильме «Вечный зов». Сегодня Борисова можно увидеть в спекткалях «Детектор лжи», «Лев зимой», «Алые паруса» и др.

Дмитрий Колчин

Юморист Дмитрий Колчин стал широко известен после выступления в КВН с командой «СОК». Сегодня комик востребован во многих сферах. Он является советником губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Колчин живет в Самаре, но это не мешает ему выступать автором юмористических шоу на федеральных каналах и сниматься в кино и сериалах - «Большая игра», «Все будет хорошо» и др. В свободное время юморист любит рыбачить.

Денис Евневич

Харизматичный актер Денис Евневич родился в Красноярском крае. А с 2007 года служит в Самарском драмтеатре им. Горького. Он также успел сняться в российских сериалах «Ищейка», «Метод Лавровой», «Мент в законе», «Самара» и других. Ну а в Самаре Евневича можно увидеть в постановках «Шесть блюд из одной курицы», «Странная миссис Сэвидж», «Дон Жуан».

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов - самарский биатлонист, неоднократный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы среди юниоров. Родился спортсмен в Беларуси, но вскоре переехал на родину отца - в село Камышла Самарской области. Там до сих пор проживают его родственники, а 28-лений Эдуард с семьей живет в Самаре.

Сергей Войтенко

Баянист Сергей Войтенко родился в Нефтегорском районе. Сегодня он заслуженный артист Самарской области и гастролирует по всему миру. Музыкант живет в Самаре, ведет активную общественную и творческую жизнь. С 2016 года Войтенко является депутатом Самарской губернской думы, что не мешает ему записывать диски и снимать клипы.

Знаменитости из Самары, проживающие в Москве

В столице успешно обосновались популярные актеры Георгий Кузубов и Лукерья Ильяшенко, певец Эдуард Шарлотт, победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.

Какие знаменитости, жившие в Самаре, недавно ушли из жизни

В 2021 году не стало легендарного профессора Мориарти - самарского актера Виктора Евграфова. В 2022 году умер худрук Самарского драмтеатра и известный актер Валерий Гришко. Он снялся в нашумевшем «Левиафане», фильмах «Королев» и «Убойная сила».