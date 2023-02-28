«То печка откажет, то педаль отвалится»: путешественник из Самары добрался до Арктики на старом «Москвиче»

Путешественник из Самары добрался до Арктики на старом «Москвиче». Фото: Алексей Жирухин

28 февраля 2023 года в России отмечается День Арктики. Начинающие путешественники мечтают покорить вечную зиму, ощутить на щеках жжение арктического мороза и увидеть северное сияние. Многие тревел-блогеры показывают Арктику во всей красе, а еще рассказывают, как тяжело им было добираться на своих прокаченных внедорожниках. А вот у самарского путешественника Алексея Жирухина все просто: взял старенький «москвич», товарищей по интересам и отправился к зимникам. Волжанин рассказал журналисту «КП-Самара», как ему удалось доехать до Арктики на 42-летней отечественной легковушке.

«Самой большой тратой была покупка валенок»

За спиной Алексея 15 лет путешествий. Его копилке достижений можно лишь позавидовать. 36-летний волжанин объехал всю Россию и еще 55 разных стран. Душа требует новых ощущений, поэтому и поездки становятся экстремальными. На этот раз самарец оставил свою иномарку в Самаре и рванул в Арктику на «москвиче». Ранее мы писали, как Алексей Жирухин и его товарищ Александр Еликов отправились за отечественным старичком в Челябинск и готовились к путешествию.

Точкой отправления стала Тверь. Там советский аппарат подлатали, отремонтировали двигатель и утеплили. По словам самарца, получилось достаточно дешево.

-Наша задача — показать, что в любое путешествие можно отправиться бюджетно. Самой большой тратой была покупка валенок для пассажира на заднем сидении, - смеется Алексей.

В середине февраля 2023 года мужчины отправились в путь. План маршрута, конечно, был обозначен сразу: Тверь — Ярославль — Кострома — Киров — Пермь — Югорск — Березов — Игрим — Салехард — Новый Уренгой. В общем дорога составила около 4000 километров, из которых 1000 — зимники.

В дороге отваливались детали

-Вроде бы просто, но с первых же дней нас настигли сложности, - поделился с журналистом «КП-Самара» Алексей Жирухин. - Мы выехали сразу после капремонта, поэтому отваливающиеся лишние детали появились с первых километров. Одна только битва с карбюратором нам чего стоила!

Зеленый конь чихал, дергался и стрелял всю дорогу до Перми. А уж там путешественникам удалось отыскать карбюраторщика с золотыми руками. Мужчина поколдовал над стариком и проблему удалось решить. Поехали дальше.

-Под Чусовым нас задержал гаишник. Выдернул из потока и начал искать повод, как бы прервать наше путешествие, - рассказывает волжанин.

Позавидовал, наверное. А может ждал, что его пригласят разделить местечко с путником на заднем сидении? Ну, а вдруг.

Испытания не закончились. По дороге у «москвича» отказывали и отваливались детали.

-То печка откажет, то бензонасос, то форточка выпадет. Удивительно, но простая сборка-разборка помогает, и все опять странным образом начинает работать.

Крепко помотал нервы сапун двигателя. Куда бы путешественники не пытались его засунуть, но дым настойчиво проникал в салон авто.

-Мы выглядели и пахли, как три камазиста. Я думал, что скоро психану и выведу сапун на крышу, -улыбается Алексей.

Вооружились лопатами

Большая часть пути осталась позади. Выдох. Парни наконец добрались до зимника, но легче от этого не стало. Наоборот.

-Здесь путь нас ждал гораздо труднее, а по прогнозу ближайшие дни было усиление ветра и метель. Мы были уверены, что зимник заметет.

Но, по словам Алексея, отступать-то было уже не куда. Выдохнули, вооружились лопатами и поползли.

-На выезде на зимник нам сказали, что мы не проедем. И лучше ехать в объезд. Мол, здесь только для полного привода. И зачем? У всех загорелись глаза, и мы рванули по этой дороге.

Алексей признался: «москвич» ломался без конца, но вряд ли это помешает насладиться поездкой, если с вами «нормальная компашка».

-Тогда в дороге поломки вызывают только радость и бесконечный смех, - говорит самарец. - Ну, например, когда отваливается педаль сцепления и начинает торчать вверх так, что ей можно на ходу почесать коленку. Или подача газов с сапуна через рулевую колонку в салон, специально так сделать и не получится! С утра до вечера что-то происходит: печка, зарядка, колесо, полуось, трамблер, фары, карбюратор, спинка переднего сиденья, форточка, тросик капота, дворники… и все по кругу.

Доехали за 10 дней

Что уж говорить, товарищи-путешественники прекрасно понимали на что подписались. Были готовы ко всему. Сложности в пути и стали перчинкой поездки. До Арктики удалось добраться за 10 дней. Сколько «москвич» сможет преодолеть километров в день предугадать было нельзя. В среднем от 100 до 700 км в зависимости от поломок.

-Вся поездка у нас с первого дня пошла под девизом «Вперед, к приключениям! Но бюджетно». Никакого пафоса, никаких обклеенных лакированных тачек, никаких автовозов и контейнеров, - объяснил Алексей Жирухин. - Поверьте, именно такая поездка станет самым незабываемым путешествием в жизни. Мы добрались до Салехарда и пересекли полярный круг, а наш Москвич стал первым, кто в 21 веке доехал туда зимой по зимникам!

Алексей, кстати, активно ведет социальные сети. В работе уже монтаж фильма с этого удивительного путешествия. А летом самарский тревел-блогер планирует не менее интересную поездку, где покажет летнюю Арктику.

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