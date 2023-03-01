Расселят, но не всех: в администрации Самары рассказали о судьбе двухэтажек у «Космопорта»

На двери этого дома недавно появилось письмо администрации о признании его аварийным Фото: Евгений ЕГОРОВ

Получила продолжение история с двухэтажными домами, расположенными в квадрате между улицами Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры и Лучистым переулком. Несколько зданий признаны аварийными, причем не все из этих домов действительно находятся в плохом состоянии.

У жильцов возникают вопросы относительно их будущего, перспективы сноса домов и будущей застройки микрорайона. «КП-Самара» получила официальный ответ из администрации Самары на редакционный запрос. Публикуем основные положения.

Расселят пока только один дом

Вопросы о пригодности жилья для проживания и признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции находятся в ведении администраций внутригородских районов. Оценкой и обследованием помещений занимается специальная межведомственная комиссия.

На данный момент действует государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Под действие этой программы в указанном квадрате попадает один дом, признанный аварийным еще в 2014 году. Его адрес: улица Авроры, 185.

После 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу признаны дома по адресам: Академический переулок, 1, 2, 3А, 4, 7, 11; улица Авроры, 175; улица Ивана Булкина, 52.

Эти дома подлежат расселению уже в рамках новой программы, которая начнет действовать, когда завершится нынешняя, то есть после 2024 года.

Устаревшая информация?

- Иные дома, расположенные в границах вышеуказанных улиц, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не признавались, - говорится в документе.

Однако, как сообщили «КП-Самара» жильцы дома по Беломорскому переулку, 3, на их доме в начале 2023 года появилось информационное письмо от администрации, в котором сообщалось, что дом признан аварийным и будет подлежать расселению в рамках той самой новой программы.

Застраивать не торопятся

Относительно перспектив развития этой территории, в письме администрации подтвержден опубликованный в материале «КП-Самара» факт заключения договора с организациями, связанными с именем застройщика Алексея Шаповалова.

- По информации Департамента градостроительства городского округа Самара, с ООО «Аладдин» был заключен договор о развитии застроенной территории в границах переулка Лучистый, улиц Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры в Советском районе городского округа Самара. ООО «Аладдин» было реорганизовано путем выделения из него ООО «Альтеро», к которому перешли все права и обязанности по договору. Срок действия договора – до 17.09.2025, - говорится в информационном письме.

Согласно договору, ООО «Альтеро» имеет обязательства по отселению жителей указанной территории, однако на данный момент эти обязательства, согласно данным администрации, не исполняются.

Что же касается программы застройки территорий комплексного развития, то указанный участок в нее не попал.

- В отношении вышеуказанной территории решений о комплексном развитии территории не принималось, договоров о комплексном развитии застроенной территории не заключалось, - сообщили «КП-Самара» в городской администрации.