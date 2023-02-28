«Лужи в четверть метра глубиной»: в Самаре непогода и талая вода вывели из строя часть трамваев

Непогода вывела из строя часть трамваев в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре непогода и большое количество талых вод вывели из строя часть трамваев в конце февраля 2023. Из-за этого интервал движения транспорта пришлось немного увеличить. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

Нахватались воды

В последние дни зимы погода преподнесла самарцам немало неприятных сюрпризов.

Метели, потом ледяной дождь, лужи и настоящий потоп – многие горожане столкнулись с серьезными сложностями в попытках добраться на работу и с работы. Особенно много вопросов возникло к работе любимого транспорта самарцев – трамваев. Например, на Барбошиной поляне пассажиры были вынуждены более получаса провести в «плену» застрявшего в огромной луже вагона.

В Трамвайно-троллейбусном управлении лишь разводят руками – мол, о проблеме знаем, но справиться со стихией невозможно.

- Трамваи и троллейбусы – транспорт электрический, а электричество с водой несовместимы, - пояснил руководитель ТТУ Михаил Ефремов журналисту «КП-Самара». – В начале недели из-за непогоды многие трамваи нахватались воды, и часть их вышла из строя. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы в кратчайшее время их активизировать, отремонтировать и вновь выпустить на линию.

Михаил Ефремов объяснил: есть определенные требования к движению городского электротранспорта, которые нельзя нарушать.

- Троллейбус не может заезжать в скопление талых вод выше 15 см, трамвай – в воду выше 10 см, - пояснил эксперт. – Потому что у основной части наших трамваев- «Татра Т-3» двигатель находится внизу «тележки». И если мы заезжаем в глубокую лужу, двигатель сразу хватает воду.

Глубину луж изменяют линейкой

О проблемных местах в ТТУ знают – они не меняются год от года.

- В путепроводе на улице Земеца скопление воды в некоторых местах доходило до 26 см – настоящее озеро. На Ново-Садовой в районе «Пирамиды» с учетом склона в сторону трамвайных путей мы фиксировали глубину от 18 до 22 см, - рассказывает Михаил Ефремов. – Немногим меньше было на Ново-Садовой в районе Часовой.

Водители трамваев в Самаре опытные и часто определить глубину лужи могут буквально «на глазок». Однако как правило, для такого ответственного дела привлекают службу ревизоров.

- Получив тревожное сообщение от водителя, они выезжают на место с линейкой, меряют глубину подтопления и предают эту информацию диспетчеру, который проводит смс информирование через навигатор о превышении норм, чтобы водители или останавливались, или ехали с минимальной скоростью, - объясняет руководитель ТТУ. - Для отвода воды выезжают специалисты службы путей с ломиками, лопатами, прочищают технические отверстия. Также мы работаем с МП «Инженерные системы», чтобы все дождевые колодцы, ливневки пролить горячей водой, очистить, прислать бойлеры для откачки. То есть каждый раз решаем проблему в ручном режиме.

Чинят днем и ночью

Несмотря на все меры предосторожности, за понедельник и вторник несколько трамваев в Самаре временно вышли из строя из-за луж.

- В северном трамвайном депо девять трамваев встало, в городском трамвайном депо- шесть трамваев, - рассказал Михаил Ефремов журналисту «КП-Самара». – Интервалы движения увеличили, но не сильно. Однако учитывая, что это улица Ново-Садовая, где большой пассажиропоток – там даже если 2-3 трамваев не хватает, уже идут жалобы, а сейчас тем более люди недовольны.

В ТТУ заверили: прикладывают все силы для того, чтобы как можно скорее вернуть трамваи в строй.

- Выведены на работу дополнительные электрики, слесарные рабочие, те, кто занимается обмоткой – все работают не покладая рук, в вечерние смены, без выходных, прикладывают все силы к тому, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию. Однако это процесс не быстрый. Если трамвай зацепит воду, то вагон надо поставить на домкрат, выкатить из-под него «тележку», снять двигатель, провизировать его, просушить и поставить все обратно. Сушится двигатель не менее 8 часом при температуре 150 градусов. Так что процедура очень трудоемкая и быстро ее сделать не получится. Тем не менее мы прикладываем все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее.

Вариант решения проблемы, по словам Михаила Ефремова, только один – поднять трамвайные пути в проблемных местах повыше, чтобы талые воды не доставали до дна трамваев. Возможно, это будет сделано во время реконструкции трамвайных путей на Ново-Садовой, решение о которой власти должны принять уже в ближайшее время