Настоящий герой и ангел-хранитель: сержант Алексей Аленчев из Сызрани вынес из-под огня противника более 400 бойцов

Уроженец Самарской области героически проявил себя в ходе СВО Фото: Минобороны РФ

Житель Сызрани Алексей Аленчев героически проявил себя во время спецоперации. Уроженец Самарской области стал настоящим ангелом-хранителем для более чем 400 военнослужащих, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом во вторник, 28 февраля 2023 года, сообщило министерство обороны РФ.

Спасал жизни под артиллерийским обстрелом

- Сержант Алексей Аленчев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения десантно-штурмового подразделения ВС РФ. Участвуя в наступлении на укрепрайон вблизи стратегически важного населенного пункта, он под артиллерийским обстрелом спасал жизни российским военнослужащим, - отметили в Минобороны.

В ходе сражения сызранец лично вынес из-под огня четверых бойцов, получивших тяжелые ранения. Он оказал им неотложную помощь и помог эвакуировать в полевой медицинский пункт. После этого Алексей Аленчев вновь вернулся на поле боя.

На счету сержанта - более 400 спасенных жизней

За время СВО уроженец Самарской области неоднократно проявлял мужество, отвагу и самоотверженность. На его счету более 400 спасенных жизней. Он оказывал помощь военнослужащим с самыми различными ранениями, различной степени тяжести.

- Мужество и отвага сержанта Аленчева, его умение действовать в сложных условиях позволили спасти жизни многим товарищам. Также благодаря ему удалось сохранить боеспособность десантно-штурмового подразделения, - отметили в министерстве обороны.

Самарцы гордятся героем-земляком

Вся Самарская область гордится героем-земляком. В соцсетях некоторые жители Сызрани поделились, что лично знакомы с Алексеем Аленчевым. Они говорят, что он всегда был отважным человеком и замечательным другом. Настоящим мужчиной, который всегда готов прийти на помощь. Подвиг сызранца прокомментировал и глава города Анатолий Лукиенко.

- Наши ребята, участвуя в специальной военной операции, проявляют мужество и беспримерный героизм. Точно так же, как наши отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Алексей Аленчев вынес из-под огня противника сотни бойцов. Гордимся! - написал на своей странице в соцсети мэр Сызрани.

Анатолий Лукиенко, как и все жители города, желают Алексею Аленчеву крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

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