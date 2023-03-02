Поможет раненым в зоне боевых действий и при ЧП: самарские ученые разработают портативный прибор для лечения электросном

Созданием нового аппарата для оказания помощи раненым и пострадавшим занялись ученые и студенты Самарского университета / Фото: ssau.ru

В Самаре приступили к разработке портативного прибора, который позволит оказывать медицинскую помощь в полевых условиях. К примеру, помогать раненым в зоне боевых действий или при ЧП. Лечить пострадавших планируется методом электросна. Созданием аппарата занимаются ученые и студенты Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Снимает болевой синдром и шоковое состояние

Сама процедура электросна применяется в медицине уже много десятилетий. Метод разработала группа советских ученых в конце 40-х годов. Лечение проходит следующим образом: на голове лежащего пациента закрепляют две пары электродов — на закрытых веках, в зоне висков или затылка.

На электроды поступает слабый импульсный ток, который влияет на различные отделы центральной нервной системы. Подобное воздействие оказывает успокаивающий и обезболивающий эффекты. Кроме того, у пациента усиливается выработка эндорфинов. Влияет импульсный ток и на вазомоторный центр, что приводит к стабилизации артериального давления и снижению риска инсульта.

Создадут портативный и автономный прибор

Несмотря на то, что метод электросна давно известен, портативного аппарата до сих пор нет. Пациентов лечат этим способом только в стационарных условиях. Самарские ученые решили создать компактный прибор, который мог бы питаться не только от сети, но и от аккумулятора и который можно было бы легко перевозить.

— Наша научная группа приступила к разработке портативного и автономного прибора, позволяющего в полевых условиях проводить антишоковую транскраниальную физиотерапию методом электросна. Наш аппарат сможет применяться для оказания оперативной медпомощи пострадавшим и раненым непосредственно в зонах ЧС и боевых действий, — рассказала руководитель проекта, студентка биологического факультета Самарского университета Юлия Лазаренко.

По ее словам, с помощью прибора можно будет снимать с пострадавшего болевой синдром и стресс, выводить из шокового состояния, а также активизировать заживление ран и усиливать действие лекарств.

Разработку завершат до конца года

По предварительным расчетам, вес прибора составит 2 кг. Он сможет работать без подзарядки около 12 часов. Аппарат будет иметь пять режимов частоты следования импульсов — от 5 до 160 Гц.

Разработку должны завершить до конца 2023 года. После этого ученые соберут опытный образец для испытаний. Мелкосерийное производство портативного прибора планируется начать на площадке инновационного бизнес-инкубатора технопарка Самара.

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