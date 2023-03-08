Держал за поводок и бил ногой по морде: в Самаре мужчина жестоко избил свою немецкую овчарку в подъезде

За жестокое обращение с животным мужчине может грозить уголовное наказание Фото: скриншот с видео

«Собака бывает кусачей только от жизни собачей», - эти известные строки из песенки Юнны Мориц наглядно показывают, что хорошее отношение к живым существам очень важно. Но порой, даже когда хозяин ругает своего питомца за проступок, собака или кошка все равно продолжают любить своего хозяина. Ведь, кроме нас, у них больше никого нет.

Однако среди людей есть много бессердечных, которые не ценят преданность братьев наших меньших и обижают их, причем осознанно. На днях в социальных сетях начали распространять видеоролик из Самары, где мужчина жестоко избивает свою немецкую овчарку на лестничной клетке возле лифтов в многоквартирном доме. Действия самарца вызвали широкий резонанс среди неравнодушных людей, а самой историей заинтересовались активисты из других регионов. «КП-Самара» выяснила некоторые подробности громкого скандала с избиением собаки.

Таскал за поводок по полу и бил ногой в морду

Видео появилось в социальных сетях пару дней назад и сразу же вызвало волну негодования среди пользователей. На кадрах мужчина ведет свою чистопородную немецкую овчарку на поводке по коридору. После непродолжительной прогулки они возвращаются к лифту, и хозяина охватывает гнев. Мужчина тянет поводок, пес всеми силами сопротивляется, тогда человек несколько раз ударяет пса по морде ногой. Овчарка теряет ориентацию в пространстве и пятится назад, а после ложится на бетонный пол и прижимается к нему всем телом. На языке кинологов это означает сильный страх и подавленное состояние. На опубликованном в соцсетях видеоролике представлено несколько таких нападений на собаку одним и тем же мужчиной.

Как нам сообщили в ГУ МВД по Самарской области, полицейские уже начали проверку по факту публикации видеоролика в социальных сетях. Полицейским удалось установить личность «героя», который бьет породистую собаку с особой жестокостью.

- По предварительным данным, на видеоролике запечатлен 40-летний житель поселка Гражданский Красноармейского района Самарской области. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, расследование продолжается, - сообщили «Комсомолке» в полиции.

Чиновник из соседнего региона предложил свою помощь

История с избиением овчарки вызвала негодование не только жителей Самарской области, но и вышла за пределы региона. В редакцию «Комсомольской правды» обратился депутат Оренбургского городского совета Сергей Лысенко. Он не смог пройти мимо истории с самарским живодером и предложил свою помощь, чтобы спасти пса от жизни в семье, где его ненавидят.

- Этой истории нужен резонанс, чтобы как можно больше людей узнали о таких случаях и пытались пресекать их на корню. Собаки не заслуживают такого отношения. Я готов сотрудничать с зоозащитниками из Самары и помочь финансово в вопросах содержания, лечения и поиска хороших хозяев, когда овчарку заберут от живодера. Это необходимо сделать, а самого «героя» обязательно наказать в рамках закона, - говорит Сергей Лысенко.

«Наказание должно быть суровым и показательным»

По слухам, живодер из видеоролика не так прост. Знакомые с ситуацией говорят, это на видео запечатлен якобы действующий сотрудник правоохранительных органов. Однако официальных подтверждений этому нет. Оренбургский депутат считает, что если это действительно так, то даже этот факт не дает ему право издеваться над преданным другом.

- Наказание для таких «нелюдей» должно быть показательным, чтобы кто-то другой перед тем, как ударить и обидеть животное, тысячу раз подумал об этом, - уверен депутат.

Действия, которые совершал мужчина на видео по отношению к беззащитному псу, преследуются законом. В рамках статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» самарцу может грозить достаточно серьезное наказание. Если состав преступления будет выявлен полицейскими, то живодер заплатит штраф до 80 тысяч рублей, либо его приговорят к исправительным работам. Максимальное наказание, которое может получить преступник, – лишение свободы на срок до трех лет.

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