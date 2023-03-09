Отправился к репетитору, но не доехал: в Тольятти водитель автобуса помог потерявшемуся школьнику вернуться домой

Ребенка не оставил в беде водитель автобуса № 84 Юрий Зинченко Фото: администрация Тольятти

Водитель автобуса из Тольятти помог ребенку, попавшему в незнакомый район, вернуться домой. Мужчина ничего особенного в своем поступке не видит, но мать мальчика и другие горожане не перестают благодарить его за человечность и отзывчивость.

Поехал к репетитору и пропал

О добром поступке тольяттинца стало известно в минувшее воскресенье, 5 марта 2023 года. Одна из жительниц города опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, как водитель автобуса № 84 помог ее сыну в сложной ситуации.

- Сын отправился к репетитору в Шлюзовой, но не доехал. Я получила сообщение от репетитора, что он не добрался до места. Что со мной было... это ужас. Позвонила ребенку, а там ничего не слышно, одни помехи. Потом выяснила, что он по ошибке сел не в тот автобус. Заметил, когда тот свернул на тоазовскую дорогу, - поделилась женщина.

Впопыхах перепутал автобус

Чтобы доехать до Шлюзового, мальчик должен был сесть на автобус № 42. Однако в спешке перепутал маршрут и оказался в салоне автобуса № 84, который следует из Комсомольского района в поселок Поволжский. Там школьник никогда не был и сильно переволновался, увидев за окном незнакомый пейзаж.

Водитель обратил на растерянного ребенка внимание и предложил свою помощь. Мужчина отвез мальчика обратно на его остановку.

Благодарность нашла героя

Как сообщили в администрации Тольятти, школьника не оставил в беде сотрудник МП «ТПАТП № 3» Юрий Зинченко. Мужчина работает на предприятии уже 24 года. На автобусе № 84 он возит пассажиров с 2016-го, многих уже знает в лицо. Мужчина считает, что в его поступке нет ничего особенного.

- Разные ситуации бывают на дороге. Случается, что кому-то требуется помощь – конечно, стараемся помогать, - говорит Юрий Зинченко.

Накануне 8 Марта мужчина вновь встретился со своим юным пассажиром и его мамой. Он приехал к ним в гости, чтобы вручить цветы. Женщина еще раз поблагодарила Юрия за отзывчивость и внимание к ее ребенку. Она не исключила, что сын, когда вырастет, тоже может стать водителем городского автобуса.

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