42 года назад спасли будущие коллеги: самарский медбрат рассказал, как судьба привела его в медицину

Алексей Воеводин в раннем детстве получил помощь врачей больницы им. Ивановой, а после сам стал сотрудником учреждения. Фото: vk.com/sodkb

17 ноября в России отмечается Всемирный день недоношенных детей. Рождение малыша раньше положенного срока – ситуация психологически сложная. Но благодаря грамотным действиям ангелов в белых халатах новорожденные крепнут, получают шанс на нормальную жизнь, а их родители покидают клиники с улыбками и комочком счастья в руках. Такими историями может похвастаться Самарская областная клиническая больница им. Н.Н. Ивановой. При этом одна из них – по настоящему невероятная и завораживающая.

Малыш весил всего 1 350 граммов

В 1980 году врачи помогли появиться на свет очередному малышу. Маленький Алеша родился раньше срока и был совсем крошечным: его вес составлял 1 350 граммов. Тогда к нему на помощь пришли специалисты областной детской больницы имени Ивановой.

– Ребенок два месяца находился под наблюдением врачей больницы имени Ивановой. На тот момент там еще не было полноценного отделения реанимации для новорожденных и недоношенных детей. Мальчику несколько раз переливали кровь его отца, – рассказали в правительстве Самарской области.

Ежедневная забота, помощь и поддержка дали свои результаты. Алеша благополучно выписался и отправился домой в сопровождении мамы и папы. Возможно, эта история стала бы еще одним обычным примером врачебной работы, но дальнейшая судьба мальчика сделала ее уникальной.

«Я помню их совсем крошками, а теперь они взрослые»

Шло время, Алексей рос, строил планы на будущее. Полное осознание пришло к нему в школе – молодой человек понял, что хочет связать свою жизнь с медициной. А в 1999 году, во время учебы в медучилище, определился и с направлением деятельности: решил, что будет работать с детьми. После училища молодой специалист по распределению попал в областную детскую больницу – прямиком к врачам, спасших его при рождении.

– С 2001 года Алексей Воеводин работал медбратом в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей. С 2018 года он является главным медбратом больницы, – отмечают в правительстве.

17 ноября 2022 года врачи больницы встретились с родителями с детьми, которые родились раньше срока. Участие в трогательной встрече принял и Алексей Воеводин. Теперь специалист сам спасает детей, как когда-то его самого спасли будущие коллеги.

С 2018 года Алексей является главным медбратом больницы. Фото: vk.com/sodkb

– Сегодня я увидел и своих бывших пациентов. На встречу пришли тройняшки, которые 10 лет назад выхаживались в отделении реанимации. Я помню их совсем крошками, а сейчас они уже взрослые. Приятно видеть детей, которым мы помогли, – поделился Алексей Воеводин.

17 ноября Алексей встретился с сестренками, которые находились в отделении реанимации 10 лет назад. Фото: vk.com/sodkb

Алексей отмечает: сегодня работа в больнице строится иначе. В частности, здесь появилось современное оборудование, благодаря чему помощь стала еще качественнее.

– В больнице организовано поэтапное оказание помощи таким детям. После реанимации дети проходят лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, затем их передают в руки наших медицинских реабилитологов. Они выполняют колоссальную работу вместе с родителями, преодолевая различные трудности, – подчеркнул Алексей Воеводин.

В день встречи дети получили незабываемые эмоции: они рисовали, танцевали и общались с больничными клоунами. А родители рассказывали врачам об их успехах, попутно благодаря за качественную, неоценимую помощь.

В день встречи дети получили незабываемые эмоции. Фото: vk.com/sodkb

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