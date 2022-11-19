Изменение погоды — не помеха стройке: как продвигается разработка стартовых котлованов под метро в Самаре

Строители планируют отдать площадку под монтаж щита до конца 2022 года Фото: администрация Самары

Стало известно, как в Самаре продвигается строительство новой станции метро — «Театральная». Рабочие приступили к одному из самых трудоемких этапов — обустройству стартовых котлованов. Они появятся на улицах Галактионовской и Полевой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Опережают график

Работы на улице Галактионовской уже вовсю идут. Специалисты сделали в забойной части котлована буросекущие сваи, которые выполняют роль ограждающих и несущих конструкций. Они выкопали уже почти 14 метров. Запланированная отметка — 21 метр. Работы идут с опережением графика.

Строители стараются работать с опережением графика Фото: администрация Самары

— Изменение погодных условий — не помеха для строительства. Рабочие приступают к монтажу третьего пояса расстрельной системы (всего их будет три). Он необходим для дальнейших работ, чтобы удержать ограждающие конструкции котлована в неподвижном состоянии, – прокомментировал руководитель строительства АО «ВТС Метро» Иван Ляшенко.

Специалисты стремятся опережать первоначальные сроки, чтобы успеть завершить разработку котлована на улице Галактионовской до середины декабря. Уже в этом году территорию хотят отдать под монтаж щита — тоннелепроходческого механизированного комплекса.

Погода не мешает рабочим рыть стартовый котлован Фото: администрация Самары

Глубина залегания будет переменной

По словам специалистов, метро будет залегать на переменной высоте. Вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской — на глубине в 21 метров, в сторону Красноармейской — 16 метров, а около арбитражного суда на Самарской — «нырнет» на 30 метров. К улице Полевой пойдет повышение. Глубина на примыкании к камере съездов составит около 14 метров. Такое решение позволит снизить влияние метро на дома и другие здания.

Глубина залегания метро будет разной - для минимизации воздействия на дома Фото: администрация Самары

Насколько известно, в среднем щит может преодолеть за месяц расстояние в 500 метров. Однако эту скорость могут снизить до 175 метров. Это связано с влиянием работ на окружающие дома. На прямых участках, где воздействие метростроя на ближайшие здания низкое, щит будет продвигаться быстро. А рядом с некоторыми объектами, в частности с памятниками архитектуры, — замедляться.

Добавим, на другой площадке — в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой, откуда пойдет второй щит, сейчас переподключают водовод и выносят ливневую канализацию. Также рабочие приступают в сооружению стартового котлована.

Напомним, «Театральную» планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Благодаря новой станции жители Безымянки смогут добираться до центра города всего за 20-25 минут. Интервал движения поездов сократится до 7-8 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал