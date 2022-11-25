В Самаре разрабатывают «умную одежду» для тренировок спортсменов и реабилитации пациентов

В костюмы вшили специальные датчики, которые будут считывать показатели человека во время тренировок / Фото: СамГМУ

Самарские ученые занялись новой разработкой, которая позволит повысить эффективность тренировок спортсменов и упражнений по реабилитации людей, которые страдают нарушением двигательной функции. Они создают «умную одежду» и «умный ортез». Об этом сообщает пресс-служба Самарского государственного медицинского университета.

Не стесняет движений, можно стирать

— СамГМУ открыл лабораторию «умной одежды» Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине». Она расположилась в индустриальном парке «Преображенка», — рассказали представители вуза.

Несмотря на вшитые датчики, "умную одежду" можно будет стирать / Фото: СамГМУ

Специалисты лаборатории разрабатывают «умную одежду», которая будет регистрировать биометрические показатели человека во время фитнеса или тренировки. Одежда будет фиксировать показатели активности мышц. Благодаря этому можно будет оценить, насколько эффективно человек выполняет упражнения, и при необходимости скорректировать технику.

Первые прототипы уже готовы. В «умную одежду» вшиты специальные датчики. Несмотря на это, подобные костюмы не стесняют движений и их даже можно стирать.

«Умный ортез»

В лаборатории создают и другое устройство, которое поможет эффективнее проходить реабилитацию. Это «умный ортез» — устройство для восстановления работы колена. Он представляет собой датчики и ремни, которые крепятся на ногу от бедра до щиколотки. Данная разработка тоже снимает биометрические показатели активности мышц.

"Умный ортез" - устройство для восстановления работы колена / Фото: СамГМУ

— Данные с «умной одежды» и «умного ортеза» могут передаваться на смартфон, компьютер и другие устройства. Сейчас обе разработки проходят испытания в клиниках университета, — отметили в вузе.

Аналогов в России нет

В случае успешного тестирования устройства начнут выпускать в Центре серийного производства СамГМУ. По словам директора Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Алексея Комягина, в настоящее время аналогов «умной одежде» в России нет.

Данные с "умной одежды" и "умного ортеза" будут передаваться на компьютер и смартфон / Фото: СамГМУ

— У нашей разработки три преимущества: она основана на фундаментальной науке, в ее создание включены клиницисты и люди, которые используют умную одежду в медицинских и реабилитационных целях, и третье — она изначально «заточена» на производство, — отметил Алексей Комягин.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов подчеркнул, что первыми продукцию апробируют лучшие специалисты Клиник. Они дадут свою оценку разработкам. После доработки, если она будет необходима, устройства выйдут на российский рынок. Глава вуза уверен, что у них есть все шансы на выход за пределы страны.

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