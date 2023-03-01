Решат проблему тысяч людей: в Самаре предложили продлить выделенные полосы для автобусов на Московском шоссе

Выделенные полосы для автобусов - мечта и для их водителей, и для пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили организовать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов по всей протяженности Московского шоссе, а не только на отдельных участках. Эксперты уверяют: это поможет решить проблему сотен и тысяч людей, которые ежедневно передвигаются на общественно транспорте по главной самарской магистрали. С таким предложением выступил администратор транспортных пабликов Андрей Сазонов в эфире программы «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» (Самара 98.2 FM)

Штурмуют автобусы

Традиционно весной Самара превращается в филиал Венеции - социальные сети уже заполонили сообщения о глубоких лужах, образовавшихся после обильных снегопадов конца февраля. Вкупе с ночными заморозками ситуация для городских автобусов складывается не лучшая. Страдают же в перввую очередь пассажиры.

- В минувший понедельник автобусы начинали буксовать, едва выехав из автопарка, например, на ул.Пугачевской. Из-за глубоких луж все ехали очень медленно, образовались огромные пробки, в результате интервал между автобусами увеличился, и на остановках скопилось много пассажиров, которые не могли уехать, - рассказала журналисту «КП-Самара» представитель компании «Самараавтогаз» Анна Замыцкая. - Когда в Самаре снег, дождь, ледяной дождь, у нас всегда такая картина, к сожалению.

Эксперты уверены, что решить проблему могли бы дополнительные автобусы. Или хотя бы увеличение их вместимости.

- У нас по центральным, магистральным маршрутам – 47, 23, даже 50 – ходят автобусы средней вместимости. Это недопустимо, на таких серьезных маршрутах нужны более вместительные машины. Тогда пассажирам не придется брать их «с боем», - считает Андрей Сазонов.

«Самараавтогаз» уже пообещал в 2023 году горожанам сотню новеньких автобусов, которые должны пополнить городской автопарк вдобавок к 430, которые уже курсируют в Самаре. Правда, когда именно новая техника появится на улицах города, пока неизвестно.

- В планах закупка новых автобусов стоит на первое полугодие 2023 года, - пояснила Анна Замыцкая. – Но цены на технику все время меняются, поэтому точные сроки поставок пока неизвестны.

Также в «Самараавтогаз» рассказали о планах закупки валидаторов для бесконтактной оплаты. Ими собираются оснастить городские автобусы. Правда, кондукторов тоже пообещали сохранить – дескать, так надежнее.

Пассажиропоток больше, пробки меньше

Эксперты уверены – наладить работу общественного транспорта и помочь пассажирам могла бы организация выделенных полос для автобусов и троллейбусов на всем протяжении Московского шоссе, а не только на отдельных участках.

- Это абсолютно реально – например, так недавно сделали в Белгороде, в результате пассажиры довольны, автомобилисты быстро привыкли, пробки стали меньше, пассажиропоток и выручка городского транспорта выросли, ведь часть автомобилистов пересела на общественный транспорт, - говорит Андрей Сазонов. – Для Самары такая мера стала бы настоящим спасением. При этом изменение схемы дорожного движения не требует каких-то огромных затрат. Хотелось бы, чтобы те, кто принимает такие решения, поняли масштаб бедствия, которое случается в Самаре каждый раз в часы пик, и пошли навстречу горожанам.

Как пояснили в «Самараавтогазе», ездить по выделенным полосам автобусам действительно гораздо удобнее.

- Опыт организации таких полос на отдельных участках Московского шоссе мы оцениваем крайне положительно – это очень удобно,- говорит Анна Замыцкая

- Я думаю, что рано или поздно этот вопрос решится и для всего Московского шоссе, ведь мы видим, что постепенно ситуация в городе меняется к лучшему, например, построили развязку на Ново-Садовой. Надеюсь, что со временем появятся и выделенные линии для общественного транспорта и на всем протяжении главной самарской магистрали.

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