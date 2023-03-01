Хватило ничьей: «Крылья Советов» оформили выход в полуфинал Кубка России по футболу

В этот раз Владимир Писарский обошелся без дирижерской палочки. Фото: ПФК "Крылья Советов"

1 марта 2003 года состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка России по футболу между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Первый матч, состоявшийся 23 февраля, принес победу волжанам — 2:1. Таким образом, для прохода в следующий этап «Крыльям» было достаточно ничьей в московском матче. И они ее добились.

Писарский обошелся без дирижирования

По сравнению с самарской игрой в составе «Крыльев» произошло два изменения. В запасе остались Горшков и Ежов, с первых минут вышли Рассказов и Чиркович. Перемены в составе «Динамо» были более многочисленными, в частности, место в воротах занял Лещук.

Уже в дебюте встречи команды обменялись острейшими моментами. Удар Тюкавина накрыл Рассказов, в противоположной штрафной Лещук потащил удар головой Рахмановича, а затем снова случилась острота у ворот самарцев - Ломаев ликвидировал выход один на один Фомина.

На 28-й минуте Лещук снова отразил удар Рахмановича, в продолжение эпизода Гарре получил удар рукой по лицу от Нгамале, и судья Кукуян указал на «точку». Писарский пробил немного по-пижонски и даже успел испугаться, что не забил, но мяч от перчаток Лещука все-таки завалился в сетку — 0:1. Праздновать это взятие ворот Писарский демонстративно не стал, видимо, расстроившись из-за не самого четкого удара.

Попытку выпросить пенальти в противоположные ворота со стороны Захаряна рефери проигнорировал, и бригада VAR с ним согласилась. Куда ближе к успеху уроженец Самары Захарян был на 40-й минуте после кикса Чирковича, но удар динамовца отразила штанга.

Писарский и Шитов могли все закончить раньше

В перерыве Игорь Осинькин заменил выпадавшего из игры Чирковича на Зуева. Самарцы, хотя и огрызались контратаками, однако мячом плотно завладели динамовцы. Впрочем, без особого эффекта. А на 71-й минуте Писарский мог оформлять дубль — после передачи Рахмановича он оказался один перед воротами Лещука, но не попал в створ.

Зато «Динамо» своего добилось. После подачи Захаряна со штрафного и выноса Рахмановича Гладышев рикошетом от Солдатенкова сравнивает счет.

Уставшего Писарского заменил Шитов, который почти сразу же мог выводить «Крылья» вперед, но не переиграл Лещука в очной дуэли.

«Обнаглевший» Рассказов и удар Бейла с 70 метров

«Динамо» ожидаемо насело на ворота самарцев в попытках забить второй мяч, но «Крылья» настолько вошли в кураж, что защитник Рассказов на 93-й минуте пошел вперед, обыгрался с партнером, убрал на замахе соперника и пробил по воротам Лещука — голкипер сыграл надежно.

Сам Лещук на 96-й минуте пошел в чужую штрафную на подачу углового, самарцы отбились, и Бейл метров с 70 пробил по пустым воротам. Медленно катившийся по газону мяч все же миновал стойку с внешней стороны, но это был последний эпизод матча.

Кто куда?

Финальный свисток рефери Кукуяна зафиксировал ничейный результат, который отправил «Крылья Советов» в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. На этой стадии 15 или 16 марта самарцы могут встретиться с московскими «Спартаком» или ЦСКА либо с екатеринбургским «Уралом». Полуфинал также будет состоять из двух матчей.

А вот московское «Динамо» выбывает во второй четвертьфинальный этап Пути регионов, где имеет шанс 16 марта сыграть в Жигулевске с «Акроном». Другие вероятные соперники тольяттинского клуба - «Краснодар», «Ростов» или «Локомотив» с Дзюбой, Пиняевым и Глушенковым.

Жеребьевка следующих этапов как Пути РПЛ, так и Пути регионов состоится 2 марта.