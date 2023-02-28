«Волжский Артек» признан одним из лучших детских оздоровительных лагерей в Самаре

«Волжский Артек» любят дети, ценят взрослые. Фото: Евгения ЖЕВАК.

Здоровье закладывается с самого детства. А летние каникулы, проведенные на свежем воздухе с друзьями, вносят весомый вклад в укрепление иммунитета подрастающего поколения. Самарский детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек» стал серебряным призером престижного конкурса «Клиника года-2022».

За одну смену лагерь принимает до трехсот детей в возрасте от 6 до 18 лет.За последние годы здесь обновлены спортивные и танцевальная площадки, построен скалодром, эстрада и даже открыт бассейн. Словом, есть все для чудесного отдыха и оздоровления ребятишек.

Реклама

МАУ городского округа Самара «ДОЛ Волжский Артек»