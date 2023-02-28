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ЗДОРОВЬЕ28 февраля 2023 6:00

Клиника «Современная диагностика» победила в двух номинациях престижного конкурса

Учреждение признано лучшим в Сызрани и самым социально ответственным
Елена ЧЕЧЕНИНА
Народное голосование вывело клинику на пьедестал почета дважды. Фото: Евгения ЖЕВАК.

Народное голосование вывело клинику на пьедестал почета дважды. Фото: Евгения ЖЕВАК.

Молодая клиника «Современная диагностика» из Сызрани стала победителем сразу в двух номинациях конкурса «Клиника года-2022». Благодаря многочисленным голосам своих пациентов она признана лучшей в Сызрани, а также самой социально ответственной. В «Современной диагностике» представлен широкий спектр медицинских услуг и созданы условия для комфорта пациентов, в том числе маломобильных.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Новости медицины и здоровья Самары, Самарской областиКлиника года-2022