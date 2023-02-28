Клиника «Современная диагностика» победила в двух номинациях престижного конкурса

Народное голосование вывело клинику на пьедестал почета дважды. Фото: Евгения ЖЕВАК.

Молодая клиника «Современная диагностика» из Сызрани стала победителем сразу в двух номинациях конкурса «Клиника года-2022». Благодаря многочисленным голосам своих пациентов она признана лучшей в Сызрани, а также самой социально ответственной. В «Современной диагностике» представлен широкий спектр медицинских услуг и созданы условия для комфорта пациентов, в том числе маломобильных.

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