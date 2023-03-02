«У нас там родные»: в женской колонии в Самаре шьют одежду для участников СВО

Женщины шьют зимнюю одежду для наших ребят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктория Яндрицкая работает на швейном производстве три года. Женщина шьет, в том числе, одежду для наших ребят в зоне спецоперации. Свою работу Виктория выполняет старательно, ведь шьет как для родных.

- Мы шьем утепленные костюмы для участников СВО. У многих девочек там родные, близкие, мы за них переживаем. Все прекрасно понимают, что к своей работе надо относиться ответственно, - улыбается женщина.

Виктория Яндрицкая на швейном производстве три года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктория – заключенная ИК-15. В колонии серьезное швейное производство с глубокими традициями. Там шили одежду для солдат еще во время Великой Отечественной войны.

- В годы войны в ИК-15 производилось 100% ватников для всей Красной армии, - отметил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области и председатель Общественного совета при УФСИН России по региону Павел Покровский.

На то, чтобы сшить зимнюю куртку уходит час. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ткани, нитки, лекала швеям поставляет министерство обороны. На то, чтобы сшить одну зимнюю куртку, уходит всего около часа. После работу оценивают сотрудники министерства обороны, а дальше одежда отправляется в зону СВО.

Приехали с подарками

В преддверии 8 Марта в ИК-15 приехала делегация, чтобы поздравить женщин с праздником. В колонию с подарками заглянули заместитель председателя Самарской городской думы Сергей Рязанов, депутат представительного органа власти Олеся Дворцова, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский, заместитель председателя этой общественной структуры Алексей Колесников и секретарь организации Алексей Халитов.

В колонии есть Дом ребенка, для мам и детей, находящихся там, депутаты и общественники привезли сладкие подарки и книги.

Общественники и депутаты привезли сладкие подарки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заглянула делегация и в реабилитационный центр «Аврора». Там готовят женщин к выходу на свободу.

- Реабилитационный центр «Аврора» работает более 6 лет. Ни одна женщина, которая прошла через него, в колонию больше не вернулась, - рассказывает Павел Покровский. - Мы обеспечиваем женщин интересной и полезной информацией, чтобы, выйдя на свободу, они могли найти свое место максимально безболезненно.