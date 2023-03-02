Дзюба едет в Жигулевск, у «Крыльев» - очередная суперсерия: результаты жеребьевки Кубка России по футболу

"Крыльям" предстоит суперсерия с ЦСКА. Фото: ПФК "Крылья Советов"

2 марта 2023 года состоялась жеребьевка очередных этапов Кубка России по футболу. В этом турнире продолжают борьбу два клуба из Самарской области - «Крылья Советов» и «Акрон».

«Акрон»: получили что хотели

Первыми определялись пары Пути регионов. Это будет второй этап 1/4 финала. Проводившие жеребьевку Валерий Газзаев и Роман Широков отправили в гости в Жигулевск московский «Локомотив». Это команда, в которую совсем недавно перешли Артем Дзюба, а также экс-игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

Матчи этой стадии запланированы на 16 марта. В Пути регионов все решается в одном поединке. Если по истечении 90 минут будет зафиксирована ничья, сразу будет пробиваться серия пенальти.

- Мы, как и «Локомотив», больше заряжены на то, чтобы играть в атаку. Но если потребуется в конкретном матче, можем сыграть и от обороны. Жребию в команде все довольны. Насколько я знаю, именно «Локомотив» в соперники хотели бы и наши болельщики, - прокомментировал жеребьевку капитан «Акрона» Константин Савичев в эфире «Матч ТВ».

Три другие пары Пути регионов: «Пари НН» - «Ростов», «Зенит» - «Динамо» и «Ахмат» - «Краснодар».

«Крылья»: жребий вызвал смех

Далее состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Пути РПЛ. Она будет состоять из двух матчей.

В соперники самарским «Крыльям Советов» достался московский ЦСКА. Первая встреча пройдет 15 или 16 марта в Самаре, ответная — 4-6 апреля в Москве.

В другой полуфинальной паре сойдутся «Спартак» и «Урал», первый матч пройдет в Москве.

Забавность ситуации в том, что после трех подряд игр с «Динамо» самарцам предстоит два подряд поединка с ЦСКА — 12 марта команды сыграют в Москве матч чемпионата России, а затем соперники переберутся в Самару для участия в кубковой встрече.

- Мы перед жеребьевкой смеялись, что нам непременно должен попасться ЦСКА, чтоб была еще одна суперсерия. Так и случилось. На самом деле предпочтений никаких не было, так как и «Спартак» сейчас хорошо выглядит, и «Урал» не проигрывает с октября. Так что просто принимаем как факт, что играем с ЦСКА, - рассказал «Матч ТВ» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Свои предпочтения по исходу этого противостояния высказал в эфире телеканала Владислав Радимов, поигравший в своей карьере и за ЦСКА, и за «Крылья».

- Я бы хотел, чтобы самарская команда прошла как можно дальше. Дерби ЦСКА - «Спартак» хочется посмотреть, но при нынешней системе розыгрыша они же могут встретиться и в Пути регионов, вот там пусть и играют, а «Крылья» идут дальше по Пути РПЛ, - пожелал Владислав Радимов.