«Я сейчас придушу твоего ублюдка»: в Самаре конфликт школьников перерос в драку взрослых

В Самаре конфликт школьников перерос в драку взрослых. Фото: ВКонтакте Юлия Судакова

В Самаре детская ссора переросла в серьезный конфликт двух семей. Все случилось в среду 22 февраля 2023 года в Кировском районе города. Там в одном из дворов жилых домов семья местных жителей сцепилась в драке с приезжими. О массовой потасовке рассказала одна из потерпевших на своей странице в социальных сетях. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности этой истории.

Простой разговор закончился дракой

Интернет-пользователи узнали о случившемся в соцсетях. Об инциденте решила рассказать супруга пострадавшего и мать одного из детей Юлия С.. По словам местной жительницы, в тот день к ней на работу пришли незнакомые мужчины и заявлии, что ее малолетний сын причастен к избиению маленькой девочки.

- Они начали требовать, чтобы я немедленно освободилась от работы, чтобы вызвала мужа и сына для разбирательств. Я их успокоила. Мы решили встретиться и обсудить возникшие вопросы, - рассказывает на своей странице в социальных сетях Юлия.

К шести часам вечера к салону красоты, где и работает Юлия, подошли ее муж и сын, а также мать обиженной школьницы, ее старший брат и его друзья.

-Мы стали обсуждать сложившуюся ситуацию. Брат девочки начал обвинять меня и моего супруга в том, что мы не умеем воспитывать сына. А ее мать начала визжать, что мой ребенок оскорблял девочку, - объясняет местная жительница. – После чего ее сын внезапно накинулся на моего мужа и нанес ему кулаком удар в висок. Муж упал, и вся толпа его начала избивать.

Как утверждает Юлия, потом к драке подключилась и мать девочки. Женщина накинулась на малолетнего сына Юлии с угрозами.

-Она хватала его за грудки со словами: «Я сейчас придушу твоего ублюдка!».

Юлия затолкала парнишку в студию и ринулась помогать супругу. На ее крики отреагировал мужчина из соседнего подъезда. Очевидец пытался помочь, но попал под горячую руку конфликтующей стороны и был избит.

- После того как я вызвала полицию и скорую помощь, группа нападавших скрылись.

Потерпевшая утверждает: ее муж восьмые сутки находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

"Сосед угрожал пистолетом"

Однако у противоположной стороны конфликта - своя версия событий. Брат якобы пострадавшей девочки Ходжа М. утверждает, что инициатором драки стал муж Юлии, а сосед, решивший вступиться, угрожал семье Ходжи пистолетом. Диалог не сложился сразу.

- Они осыпали нас, мою мать, оскорблениями. Озвучивать их я не будуе буду. Мать для каждого человека святое, для меня особенно, так как она меня вырастила без отца, я не мог слышать в ее адрес оскорблений такого рода. Любой уважающий себя человек сделал бы то же самое на моем месте, - пишет Ходжа.

Ходжа признался: не сдержался. Мол, эмоции взяли вверх и в ход пошли кулаки. Кроме того, мужчина подчеркнул, что в сеть попала неполная запись с камер видеонаблюдения.

-Лысый сосед в черной куртке достал из внутреннего кармана пистолет и направил на меня при детях. Это еще больше накалило ситуацию. Я иду на него со словами стреляй, далее бью его по лицу, начинается потасовка, он падает. Непонятно почему нет полного видео с места происшествия.

Ходжа М. опубликовал и фотографии медицинской справки, где девочке диагностировали ушибы мягких тканей, грудной клетки и отдела позвоночника. Но официальных подтверждений этой информации пока нет.

-Достаточно давно проживаю на территории РФ, знаю менталитет страны, общества. Я отлично владею русским языком, склонен говорить правду и только правду. Не убегаю от ответственности, прошу только справедливости, - говорит Ходжа.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что уже возбуждено уголовное дело (112 УК РФ) по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

-Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия были направлены следственно-оперативные группы. Пострадавшие пояснили, что травмы получили возле одного из домов, расположенных на Волжском шоссе, во время конфликта с неизвестными. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили 5 участников и 3 очевидцев произошедшего, изъяли и изучили медицинские документы. В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, к нему причастных, - объяснили правоохранители.

Также в ситуацию включился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Подобные истории для Самары — давно в порядке вещей. Сегодня гости — чувствуют себя в регионе хозяевами, поэтому здесь регулярно вспыхивают скандалы, когда вседозволенность мигрантов — вызывает возмущение всей страны, - написал на своей странице в социальных сетях парламентарий. - Ход дальнейших разбирательств буду держать на контроле.

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