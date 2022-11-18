Кристину ищет полиция и волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Фото: "ЛизаАлерт"

В Самаре пропала 14-летняя школьница с короткой стрижкой. Найти девочку не могут уже два дня. Информацию об исчезновении 14-летней Кристине Шаповаловой опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Кристина ушла из дома 16 ноября 2022 года и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Знакомые Кристины рассказали журналисту «КП-Самара» о семье подростка и о том, почему девочка могла уйти из дома, не предупредив об этом родителей.

«Мама очень переживает»

Кристина Шаповалова живет с мамой и отчимом на пересечении Ставропольской и улицы 22 Партсъезда. Как рассказала нам знакомая семьи Асель И., мама очень любит свою единственную дочку, никто никогда не слышал, чтобы между ними происходили конфликты или скандалы. О том, чтобы семья состояла на учете в органах опеки, Асель не слышала, но считает, что это было бы странно: дома у Шаповаловых всегда чисто, уютно, в холодильнике есть продукты, а Кристина живет в отдельной комнате.

- Совсем недавно мы созванивались с моей подругой, у нее в гостях была Кристина. Она как раз подстриглась, мне ее новая прическа очень понравилась, ей к лицу короткостриженные волосы, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Асель.

Когда Асель узнала о поисках Кристины из новостей, для нее это стало шоком. По словам девушки, школьница очень добрая, отзывчивая и временами доверчивая.

- Я думаю, что это переходный возраст. По крайней мере, я не знаю других причин, почему она могла уйти из дома. Ее мама очень сильно переживает, - говорит самарчанка.

Пропадает не в первый раз

Как стало известно «КП-Самара», это не первый раз, когда Кристина Шаповалова была объявлена в розыск. В конце апреля 2022 года «ЛизаАлерт» уже публиковали информацию о поисках девочки. В тот раз все закончилось благополучно, ребенок вернулся домой.

Кристина однажды уже пропадала из дома, однако тогда ребенка удалось благополучно вернуть в семью. Фото: "ЛизаАлерт"

По информации ГУ МВД по Самарской области, сотрудники полиции продолжают проверять места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого ребенка, полицейские продолжают опрашивать знакомых девочки, отрабатывать места, где она может появиться.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза карего цвета. Кристина была одета в разноцветную куртку в крапинку, спортивные синие брюки, черные кроссовки с белыми надписями. С собой у нее был рюкзак серого цвета. Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Кристины, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(846)200-13-37, 102 или 8(999)-701-02-33.

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