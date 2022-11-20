Гусь для Трусовой, взлёт Фроловой и триумф Кондратюка: чем запомнился первый день Гран-при по фигурному катанию в Самаре

Это был не лучший день в карьере Александры Трусовой, но все еще можно исправить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого завершился первый день Гран-при по фигурному катанию. У женщин лучший прокат показала Софья Самоделкина, следом расположились Анна Фролова и Александра Трусова. У мужчин никому не оставил шансов Марк Кондратюк, за ним расположились Андрей Мозалев и Глеб Лутфуллин. В парах короткая программа лучше всех удалась Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой, за ними - Алексей Брюханов / Юлия Артемьева и Валерий Колесов / Ясмина Кадырова.

В ритм-танце лидируют Егор Базин и Елизавета Худайбердиева, с солидным отставанием за ними идут Павел Дрозд / Елизавета Шанаева и Михаил Антонов / Полина Усова. Это все сухие факты, а сейчас мы расскажем, чем же запомнился первый день Гран-при в Самаре.

Базин и Худайбердиева показали очень сильный прокат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оценки, равные мировому рекорду

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева на радость местной публике (Базин из Тольятти и представляет на соревнованиях Самарскую область) победили в ритм-танце. Они набрали 90,74 балла. Это на 1,99 балла меньше мирового рекорда. За технику пара получила 53,16, а это как раз столько же, сколько и в рекордном прокате.

- Все было супер, классный каток, все здорово. Оценкам не удивились, а порадовались, - сказал Базин после проката.

Егор Базин представляет Самарскую область, а Елизавета Худайбердиева - Московскую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его партнерша заметила, что во Дворце спорта была отличная атмосфера, болельщики поддерживали пару.

Тяжелый день для Трусовой

Это был не самый простой день для Александры Трусовой. Ей не удался тройной аксель, так что дорогих прыжков было немного. Трусову обошли Самоделкина и Фролова, которые, объективно, были хороши и заслужили свои места. Впрочем, в программе Софьи - одной из самых сложных коротких программ - не обошлось без падения.

У Трусовой сегодня не все получалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Понравились те, кто лидировал. А вот огорчила Трусова, - сказала корреспонденту “КП-Самара” вице-президент федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш. - Ее самый большой недостаток в том, что она бегает от одного тренера к другому, а должен быть симбиоз, полное понимание.

А вот тренер Александры Трусовой Светлана Соколовская свою подопечную поддержала:

- Она борется, и у нее все отлично. Саша показала столько моральной силы. Олимпийские игры были невероятно тяжелыми, и теперь она стоит здесь и борется с собой, чтобы вернуться в хорошую форму. Надеюсь, в произвольной программе все получится. Но если даже и нет, все в порядке, она вернется сильнее, - написала Соколовская на своей странице в соцсетях.

У Александры Трусовой была самая большая группа поддержки на арене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поддерживали Сашу и болельщики - всех удивил светящийся плакат, множество мягких игрушек. А одно фанатское объединение привезло для Трусовой огромного гуся, правда на лед бросать тяжелую игрушку не стали, передали тренеру.

Марк Кондратюк был сегодня недосягаем для конкурентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Триумф Кондратюка

Впрочем, этот день для Саши Трусовой не был плохим. Все благодаря Марку Кондратюку. Он выдал очень сильный прокат и победил, набрав 102,84 балла.

Больше всех за любимого переживала Александра Трусова, а потом больше всех радовалась за него. Только посмотрите на эти эмоции. А ведь злопыхатели говорили, что после проката девушка в нервах уехала в гостиницу - что ж, Саша показала, что она сильная спортсменка.

Сначала Саша вышла посмотреть на Марка во время разминки, а потом и во время проката. Разве нужно что-то еще говорить?

Разве нужно что-то еще говорить? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лисички для Мозалева и картина для Даниеляна

Прокат Кондратюка, конечно, был самым ярким среди мужских выступлений (не случайно некоторые люди в зале аплодировали стоя после выступления Марка, фигурист это заметил и оценил), но далеко не единственным, что запомнилось зрителям.

Хороших выступлений было много: постарались и Матвей Ветлугин под Шостаковича, и Александр Самарин, и Глеб Лутфуллин, и Андрей Мозалев, конечно. Последнего фанаты забросали плюшевыми лисичками.

Было ощущение, что за Даниеляна переживали все, кто был во Дворце спорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако больше всех зрители переживали за Артура Даниеляна. У серебряного призера чемпионата Европы было непростое время в карьере (и травмы, и переход к другому тренеру), сейчас он постепенно приходит в себя. Однако это медленный процесс.

В Самаре Даниелян упал во время исполнения одного из элементов. В итоге занял только шестое место. Зато по количеству мягких игрушек и любви болельщиков Артур явный чемпион. Игрушки ему не только бросали на лед, но и старались передать лично в руки, а кто-то даже подарил фигуристу картину.

Матвей Ветлугин выступал под музыку Шостаковича. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова - победители в короткой программе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 20 ноября, соревнования продолжатся. Эмоций будет точно не меньше.