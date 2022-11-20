«Набережную в Ширяево критикуют те, кому не поклонились»: скульптор Николай Куклев поделился взглядом на строительство

Новая набережная в Ширяево вызвала много критики у туристов и местных жителей. Фото: соцсети

Самарский скульптор Николай Куклев раскритиковал критиков новой набережной в Ширяево. Свой взгляд на строительство в историческом центре Самары и на новые сооружения в Ширяеве скульптор изложил в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре.

«Там очень красиво»

- Как вы относитесь к развитию туристического потенциала Ширяевской набережной? Многие возмущаются и критикуют.

- Критикуют те, к кому не подошли, не поклонились и не отчитались, что здесь у них будут что-то строить. Они на это обиделись, потому что они архитекторы, и это понятно. Там очень красиво. Каждый день там гуляю с собаками, и каждый день там ведутся работы по озеленению и все выглядит все лучше и лучше. Строительство еще не закончено, набережная будет развиваться дальше.

- Как бы вы убедили власть, что строить многоэтажки в историческом центре города нельзя?

- Для этого есть экономическое обоснование - очень дорого строить. Фундамент делать очень сложно, поэтому квартиры и получаются такими дорогими. Логистику сложно строить.

- Получается, власть идет на поводу у застройщиков?

- Ну, мы встали на капиталистические рельсы, и нам нужно разогнать наш паровоз, чтобы получить с этого прибыль. На мой взгляд, мы просто теряем местную идентичность.

- Если бы у вас заказали скульптурную композицию, посвященную старой Самаре, как бы она выглядела?

- Зачем ставить памятник городу, если он еще жив? (смеется). Я предпочитаю ставить памятники людям и событиям, которые проходили в городе, а не самому городу. Можно отреставрировать старые домики, сделать дома-музеи из них. У нас многие дома охраняются, как памятники архитектуры.

История в бронзе и граните – самое страшное для наших врагов

- Если бы вы были человеком, который делит бюджет на региональные деньги, кому бы достался самый большой сегмент?

- Думаю, самый большой сегмент - образование. Правильное образование - это наше будущее, хорошее будущее. На развитие культуры я бы тоже отдал много. Развитие скульптуры в нашем обществе должно нести очень большое значение. С чем сейчас борются наши враги, когда сносят памятники? С культурой, с искусством, с нашей историей. История, запечатленная в бронзе, в граните - самая страшная для них вещь.

- На сколько больше денег нужно культуре, чем ей выделяют сейчас?

Все последние скульптуры, которые мы сделали, были выполнены за счет частных инвесторов. В прошлом году мы делали проект в Струковском парке на частные деньги, и денег не хватало. Хочется, чтобы произведения искусства стояли веками, но деньги выделяются не на самые прочные материалы. Это обидно.

- Скульптура в Самаре сегодня - бизнес или творчество?

- Для меня и моих соратников это не бизнес, а стиль жизни, потому что мы эти скульптуры делаем на уровне себестоимости. Бизнес - это когда у тебя десятикратное превышение прибыли и есть поток, а когда у тебя от скульптуры до скульптуры проходит год, а то и по два - это нельзя назвать бизнесом. Мы не выходим торговать на рынок, это просто наш стиль жизни.

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