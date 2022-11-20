«Не надо делать из Самоделкиной и Трусовой одну девушку»: победительница Гран-при в Самаре резко высказалась о сравнении с конкуренткой

Софья Самоделкина стала лучшей на Гран-при в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победительница Гран-при в Самаре Софья Самоделкина резко высказалась о сравнении с Александрой Трусовой. Софья Самоделкина стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Самаре 20 ноября. Ее произвольную программу жюри оценило в 144,72 балла. Это совсем немного больше, чем у главной конкурентки - Александры Трусовой, которая набрала в произвольном прокате 144,30 баллов. Однако победа в короткой программе накануне, 19 ноября, позволила Софье занять верхнюю ступеньку пьедестала.

В произвольной программе Самоделкина лишь ненамного опередила Трусову Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Рада, что смогла выдержать»

Во время произвольной программы Софьи не обошлось без ошибок. Так, девушка сорвала несколько элементов - на четверном сальхове она сделала степ-аут, а каскад из тройных флипа и тулупа и вовсе ей не удался. Возможно, причиной стало то, что Софья выступала последней.

- Я рада, что смогла выдержать этот прокат, откатать последней, - призналась Софья Самоделкина в Самаре. – Еще в Сочи я говорила, что не привыкла катать последней, поэтому решила для себя, что должна выдержать, как бы долго мне ни пришлось стоять и ждать. Сальхов может немножко неуверенно пошла, надо было немножко понапористей. А во время последнего каскада немного подрасслабилась, каталась уже с улыбкой. Конечно, не стоило расслабляться, надо было его доделать. Но в целом, если не брать эти два элемента, я рада тому, как откатала произвольную программу.

Не все элементы получилось исполнить гладко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигуристка призналась – никаких сомнений у нее не было, как не было и психологических барьеров после не самого удачного выступления в Сочи. Была только бесконечная работа на льду, чтобы довести элементы до совершенства.

«Обниму родных, съем вкусненькое – и снова на тренировку»

Софья Самоделкина призналась – ей неприятно, когда из нее и ее соперницы Александры Трусовой «делают одного человека».

- Ни мне, ни Саше не хотелось бы, чтобы из нас делали одну сводную девушку, Саша Трусова – это один человек, Софья Самоделкина – другой человек. Когда нас сравнивают по каким-то критериям – это да, можно, но когда совсем сводят воедино – это неприятно, - пожаловалась она.

Софья рассказала, куда потратит призовые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья призналась – планов отмечать свою победу как-то особенно у нее нет.

- Скорее всего я просто приеду домой, обниму свою собаку, маму, папу, съем что-нибудь вкусненькое и снова поеду на тренировку, - поделилась спортсменка.

Раскрыла Софья и судьбу призовых за победу.

- На что потрачу именно эти призовые, я пока не решила, но вот 18 ноября у папы был день рождения. И у меня была цель еще два года назад подарить ему нормальный телефон, когда получу призовые, - призналась Софья. - Потому что папа у меня года с 2015го ходит с шестым айфоном, он у него уже практически перемотан скотчем и очень плохо работает. И я наконец купила ему телефон. 18 ноября дарю, говорю – открывай. Он открыл и просто обомлел. Очень обрадовался! А для меня стало приятно, что я так попала в точку и сделала ему такой подарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Было страшно за него»: Александра Трусова в Самаре испугалась за фаната, который выбежал на лед с букетом цветов после ее падения

В Самаре поклонник с цветами выскочил на лед с цветами для Саши Трусовой 20 ноября 2022 (подробности)

Упал дважды, но остался лучшим: тольяттинский фигурист Базин с партнершей победили в танцах на льду на Гран-при в Самаре

Тольяттинский фигурист Евгений Базин с партнершей стал лучшим в танцах на льду несмотря на двойное падение на Гран-при в Самаре 20 ноября (подробности)