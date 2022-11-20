Самое милое фото пятого этапа Гран-при. Фото: t.me/divmel_ic

В Самаре разыграли медали пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Главная сенсация случилась у мужчин, там Марк Кондратюк неожиданно не удержался на первом месте. После не самого удачного проката он опустился на третью строчку и даже едва не вылетел из топ-3. Золото самарского этапа взял Глеб Лутфуллин, второе место у Александра Самарина.

У женщин победила Софья Самоделкина, Александра Трусова стала второй, а Ксения Гущина - третьей.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (первое место) - пара, которая влюбила зрителей в себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парах не было равных Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, за ними расположились Юлия Артемьева/Алексей Брюханов и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. В танцах на льду победу праздновали тольяттинец Егор Базир и Елизавета Худайбердиева, серебро у пары Елизавета Шанаева - Павел Дрозд, бронза - у Полины Усовой и Михаила Антонова.

Софья Самоделкина выиграла самарский этап Гран-при Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако многим зрителям этот этап Гран-при запомнился совсем не выступлениями спортсменов на льду. Рассказываем самое интересное.

Александра Трусова встретилась с поклонниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Падения Базина

Но начнем мы все же со спорта, а не с того, что его окружало. После первого дня пара Базин/Худайбердиева шла в лидерах. Казалось, они уверенно доведут дело до золота, и довели, но не так уверенно. Егор Базин дважды упал во время проката. Это не сильно сказалось на оценках и итоговом положении дел, однако осадок остался. И судя по реакции Егора, довольно неприятный. - Отвратительные, - сказал Базин на вопрос об ощущениях после проката. Ни Егор, ни Елизавета объяснять ничего не стали, а просто поблагодарили зрителей, которые горячо их поддерживали.

Фанаты толпились как во Дворце спорта, так и на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромная очередь за автографом

Хедлайнер этого дня и всего самарского этапа Гран-при - Александра Трусова. Арена восторженно ревела, когда Александра появлялась на льду, а что творилось, когда Трусова объявила, что на полчаса встретится с фанатами… В очереди были сотни человек. Сколько точно, сказать трудно, но много. В какой-то момент даже показалось, что поклонники пойдут на штурм Дворца спорта.

Фанат выбежал на лед, чтобы лично вручить Александре Трусовой букет цветов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цветы для Трусовой

Главный момент дня случился на льду. И - увы - он никак не связан с прокатами. После выступления Александры Трусовой на лед выбежал фанат. Непонятно, как охрана его проморгала, но парень ловко перемахнул через бортик и рванул к фигуристке. Благо, в руках у него был букет цветов. Александра испугалась, но не за себя: - Было очень страшно за него, он ведь без коньков. Упал бы, ушибся… - сказала Трусова журналистам. Хотя бы из-за этого забега фаната Гран-при в Самаре войдет в историю. Такого в фигурном катании не было очень давно.

Трусова призналась, что испугалась, но не за себя, а за поклонника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подвела экипировка

Это про Андрея Мозалева. После исполнения сальхова у него слетел с крючка шнурок. Пришлось прервать выступление. Это, похоже, и сбило Андрея.

- Можно было замотать скотчем, но я не делаю этого уже года два. Это моя ошибка. Потом я поторопился, когда завязывал коньки, падения связаны с этим. Завязал не очень хорошо, чувствовал, что нога проваливается, - сказал фигурист.

Во второй день Марк Кондратюк выступил неудачно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мозалев отреагировал на случившееся улыбкой и философским замечанием “это опыт”. Верим, что Андрей усвоит урок.

А вот Марка Кондратюка, похоже, подвело его тело. По крайней мере, было заметно что что-то не так. Выступление вышло неудачным. Что говорить, если после первого же прыжка Марк упал. Судьи слабости не простили и сбросили Кондратюка с первого места, которое он удерживал после первого дня.

Александра Трусова поддержала Марка после неудачного проката. Фото: t.me/teamtrusova_official

Удачно все сложилось только у Глеба Лутфуллина. Тот неожиданно для всех обошел конкурентов и выиграл самарский этап Гран-при.

Только в конце последнего дня соревнований фанаты увидели Трусову и Кондратюка вместе Фото: t.me/teamtrusova_officia

Объятия Кондратюка и Трусовой

После неудачного проката Марку Кондратюку нужна была поддержка. И Александра Трусова была в этот сложный момент рядом с любимым. После проката пара не скрывала своих чувств. Марк и Александра обнимались и мило льнули друг другу. Смотреть на них - одно удовольствие.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева на церемонии награждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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