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Общество20 ноября 2022 19:40

Объятия Трусовой и Кондратюка и фанат на льду: чем запомнился второй день Гран-при по фигурному катанию в Самаре

В Самаре 20 ноября 2022 года завершился этап Гран-при по фигурному катанию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Самое милое фото пятого этапа Гран-при. Фото: t.me/divmel_ic

Самое милое фото пятого этапа Гран-при. Фото: t.me/divmel_ic

В Самаре разыграли медали пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Главная сенсация случилась у мужчин, там Марк Кондратюк неожиданно не удержался на первом месте. После не самого удачного проката он опустился на третью строчку и даже едва не вылетел из топ-3. Золото самарского этапа взял Глеб Лутфуллин, второе место у Александра Самарина.

У женщин победила Софья Самоделкина, Александра Трусова стала второй, а Ксения Гущина - третьей.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (первое место) - пара, которая влюбила зрителей в себя.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (первое место) - пара, которая влюбила зрителей в себя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парах не было равных Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, за ними расположились Юлия Артемьева/Алексей Брюханов и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. В танцах на льду победу праздновали тольяттинец Егор Базир и Елизавета Худайбердиева, серебро у пары Елизавета Шанаева - Павел Дрозд, бронза - у Полины Усовой и Михаила Антонова.

Софья Самоделкина выиграла самарский этап Гран-при

Софья Самоделкина выиграла самарский этап Гран-при

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако многим зрителям этот этап Гран-при запомнился совсем не выступлениями спортсменов на льду. Рассказываем самое интересное.

Александра Трусова встретилась с поклонниками

Александра Трусова встретилась с поклонниками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Падения Базина

Но начнем мы все же со спорта, а не с того, что его окружало. После первого дня пара Базин/Худайбердиева шла в лидерах. Казалось, они уверенно доведут дело до золота, и довели, но не так уверенно. Егор Базин дважды упал во время проката. Это не сильно сказалось на оценках и итоговом положении дел, однако осадок остался. И судя по реакции Егора, довольно неприятный. - Отвратительные, - сказал Базин на вопрос об ощущениях после проката. Ни Егор, ни Елизавета объяснять ничего не стали, а просто поблагодарили зрителей, которые горячо их поддерживали.

Фанаты толпились как во Дворце спорта, так и на улице

Фанаты толпились как во Дворце спорта, так и на улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромная очередь за автографом

Хедлайнер этого дня и всего самарского этапа Гран-при - Александра Трусова. Арена восторженно ревела, когда Александра появлялась на льду, а что творилось, когда Трусова объявила, что на полчаса встретится с фанатами… В очереди были сотни человек. Сколько точно, сказать трудно, но много. В какой-то момент даже показалось, что поклонники пойдут на штурм Дворца спорта.

Фанат выбежал на лед, чтобы лично вручить Александре Трусовой букет цветов

Фанат выбежал на лед, чтобы лично вручить Александре Трусовой букет цветов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цветы для Трусовой

Главный момент дня случился на льду. И - увы - он никак не связан с прокатами. После выступления Александры Трусовой на лед выбежал фанат. Непонятно, как охрана его проморгала, но парень ловко перемахнул через бортик и рванул к фигуристке. Благо, в руках у него был букет цветов. Александра испугалась, но не за себя: - Было очень страшно за него, он ведь без коньков. Упал бы, ушибся… - сказала Трусова журналистам. Хотя бы из-за этого забега фаната Гран-при в Самаре войдет в историю. Такого в фигурном катании не было очень давно.

Трусова призналась, что испугалась, но не за себя, а за поклонника

Трусова призналась, что испугалась, но не за себя, а за поклонника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подвела экипировка

Это про Андрея Мозалева. После исполнения сальхова у него слетел с крючка шнурок. Пришлось прервать выступление. Это, похоже, и сбило Андрея.

- Можно было замотать скотчем, но я не делаю этого уже года два. Это моя ошибка. Потом я поторопился, когда завязывал коньки, падения связаны с этим. Завязал не очень хорошо, чувствовал, что нога проваливается, - сказал фигурист.

Во второй день Марк Кондратюк выступил неудачно

Во второй день Марк Кондратюк выступил неудачно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мозалев отреагировал на случившееся улыбкой и философским замечанием “это опыт”. Верим, что Андрей усвоит урок.

А вот Марка Кондратюка, похоже, подвело его тело. По крайней мере, было заметно что что-то не так. Выступление вышло неудачным. Что говорить, если после первого же прыжка Марк упал. Судьи слабости не простили и сбросили Кондратюка с первого места, которое он удерживал после первого дня.

Александра Трусова поддержала Марка после неудачного проката. Фото: t.me/teamtrusova_official

Александра Трусова поддержала Марка после неудачного проката. Фото: t.me/teamtrusova_official

Удачно все сложилось только у Глеба Лутфуллина. Тот неожиданно для всех обошел конкурентов и выиграл самарский этап Гран-при.

Только в конце последнего дня соревнований фанаты увидели Трусову и Кондратюка вместе Фото: t.me/teamtrusova_officia

Только в конце последнего дня соревнований фанаты увидели Трусову и Кондратюка вместе Фото: t.me/teamtrusova_officia

Объятия Кондратюка и Трусовой

После неудачного проката Марку Кондратюку нужна была поддержка. И Александра Трусова была в этот сложный момент рядом с любимым. После проката пара не скрывала своих чувств. Марк и Александра обнимались и мило льнули друг другу. Смотреть на них - одно удовольствие.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева на церемонии награждения

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева на церемонии награждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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