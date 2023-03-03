Когда в Самаре наступит настоящая весна 2023

Весну придется подождать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Март 2023 в Самарской области начался с морозных ночей и снегопадов. Уже ясно, что ранней весны в регионе не будет. Но когда же в Самаре потеплеет и наступит настоящая весна?

По уточненным данным погодного сервиса gismeteo.ru, в ближайшие дни и до конца первой декады месяца в Самаре ожидается не самая приятная погода. Будет не холодно, но облачно, ветрено и сыро.

В предстоящие выходные, 4 и 5 марта, днем будет до +1 градуса, ночью около -2...-1 градусов. Мокрый снег будет идти с перерывами с 3 по 5 марта. Не летной погоду сделает южный и юго-западный порывистый ветер. Его скорость составит 4-13 м/с .

Вторая декада марта в Самаре весеннего тепла тоже не принесет. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +2....-5 градуов. Ночью будет подмораживать: -3...-8 градусов. Как следствие таких температурных качелей - гололед по утрам.

В третьей декаде марта потеплеет совсем незначительно лишь днем: -1...+4. Ночью будет все еще холодно, -3...-7 градусов.

При этом большую часть марта нам будет не хватать солнца из-за частой облачности. Почти каждый день будет повышенная влажность.

Лишь в первой декаде апреля в Самаре стабильно установятся плюсовые дневные температуры воздуха: +4...+8 градусов, и вот тогда в город и придет настоящая весна.