Плеснул в лицо кислотой и сам вызвал скорую: ревнивый муж покалечил жену по пути в ЗАГС за разводом

Мужчину отправили под суд, однако за него вступилась сама изуродованная жертва. Фото: freepik.com

«В чем причина расторжения отношений?», - такой дежурный вопрос задает судья при бракоразводном процессе. Однако Кристина и Алексей Б. из Сызрани (имена героев истории изменены – Прим.Ред.) так и не успели услышать эти слова. По дороге в ЗАГС супруг плеснул прямо в лицо Кристины серную кислоту. Правда, перед этим предупредительно попросил надеть очки, чтобы не задеть ее глаза. А потом, когда женщина заходилась в крике от жуткой боли, «заботливо» вызвал скорую помощь. Мужчину отправили под суд, однако за него вступилась сама изуродованная жертва. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

«Не доставайся же ты никому»

Кристина и Алексей прожили в браке 13 лет. Казалось, что семейному счастью ничто не угрожает: она занималась небольшим бизнесом, он – работал оператором на местном заводе, вместе отдыхали, налаживали жизнь, у пары родилось двое детишек. Но через 13 лет брака семейная лодка дала трещину. Однажды Алексей залез в смартфон жены и ужаснулся: его супруга переписывалась с другим мужчиной.

Несколько дней напролет в доме гремели скандалы, а потом жена твердо заявила – она хочет развода. Алексей пытался переубедить Кристину, но она была непреклонна. Супруги отправились в ЗАГС подавать заявление о разрыве отношений. Но Алексей так и не смирился с потерей жены и решил: раз не будешь моя - так не доставайся же ты никому!

Раздобыть серную кислоту для заводчанина не составило особого труда, как и разработать план преступления. По пути в ЗАГС Алексей вел себя тихо и спокойно, поэтому когда он остановил машину и попросил Кристину выйти, она не заподозрила ничего дурного

- Он попросил жену выйти из автомобиля, достал из бардачка пустой бумажный стаканчик, с которым обошел машину. За действиями мужа женщина не наблюдала, и потому не заметила, как он наполнил стаканчик подозрительной жидкостью, - рассказали правоохранители.

«Не хотел, чтобы она ослепла»

Алексей подошел к Кристине, застегнул у нее куртку повыше и попросил надеть на глаза солнцезащитные очки – мол, нет сил смотреть тебе в глаза. Как потом сам признался – не хотел, чтобы она ослепла. Когда та послушалась – отодвинулся на пару метров и выплеснул кислоту из стаканчика прямо в лицо красавице.

- Я сначала подумала, что это кипяток, - рассказала Кристина. - Лицо жгло огнем, и я начала сильно кричать от боли.

Кислота попала женщине на лицо, шею, предплечья и кисти рук. Посмотрев, как жена мучается, Алексей решил, что с нее довольно, посадил в машину и повез… на работу к теще. Мол, иди, умойся водичкой. Когда выяснилось, что легче Кристине не стало, сызранец сам набрал номер скорой помощи и передал им пострадавшую. А потом отправился домой, к детям.

Признал вину и оплатил лечение

Кристину увезли в больницу. Больше трех недель врачи колдовали над ней, пытаясь спасти лицо красавицы, но обезобразившие кожу шрамы так и остались с девушкой навсегда.

- Химические ожоги 2-3 степени головы, шеи, туловища, предплечья, кистей 15 % поверхности тела, 3 степени - 7 % поверхности тела. Повреждения вызвали длительное расстройство здоровью свыше трех недель, более 21 дня, что квалифицируются как повреждения, причинившие средний вред здоровью, - констатирует официальный протокол.

Алексея отправили под суд. Дело рассматривали пять месяцев. На суде мужчина не стал отпираться и честно рассказал, как было дело, признав свою вину. Мол, сильно переживал и был эмоционально нестабилен, но в содеянном раскаивается. В доказательство своего раскаяния он предъявил счета на лечение Кристины и на проведение пластических операций, которые сам же и оплатил. Примечательно, что и сама жертва попросила о смягчении наказания – мол, Алексей содержит детей, поэтому отправлять его в тюрьму не надо.

Суд с доводами согласился и назначил Алексею три года лишения свободы условно.

- Суд постановил, что действия Алексея не носили характер мучений и не преследовали цель причинить потерпевшей особые страдания, - говорится в решении суда. - Потерпевшей причинили тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. Но доказательств причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, нет. С учетом смягчающих обстоятельств и поведения подсудимого после совершения, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы условно.

Правда, развестись с Кристиной Алексею все же пришлось. Женщина осталась непреклонна в своем решении и довела бракоразводное дело до конца.