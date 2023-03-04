«Битва взглядов»: в Самаре презентовали участников международного турнира по боксу

Накануне турнира соперники состязались в "битве взглядов" Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Бокс на Волге»

В воскресенье, 5 марта, в Самаре пройдет международная матчевая встреча по боксу между сборными командами России и Республики Беларусь под названием «Бокс на Волге». Состязание начнется во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого на улице Молодогвардейской, начало боев в 14 часов.

- Дружеская встреча объединит боксеров двух великих спортивных держав, послужит укреплению национальной системы спорта. На ринг выйдут по 13 спортсменов из каждой страны, - сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.

А накануне турнира в пресс-центре Дворца спорта состоялась презентация участников матчевой встречи. Боксеры прошли процедуру контрольного взвешивания, после чего каждая пара бойцов сошлась в «битве взглядов». В рамках этого традиционного мероприятия соперники пристально смотрят друг другу в глаза, проверяя себя и соперника на психологическую прочность. После чего обмениваются дружеским рукопожатием и расходятся до предстоящего на следующий день поединка.

«Мы - братские народы»

- Это очень большое спортивное событие для мирового бокса. Встречаются две спортивные державы, которые в области бокса очень часто между собой конкурируют. У кого-то есть уже опыт личного противостояния, желание реванша, это усиливает интригу, - прокомментировал событие первый заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Для сборных команд турнир на Волге — важный этап подготовки к чемпионату мира, который должен пройти в мае. Но соревнования не менее важны и для тех, кто соберется на трибунах.

- Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поддержал нашу инициативу, чтобы эти соревнования смогли посетить юные спортсмены-боксеры со всех уголков Самарской области. Увидеть воочию, как соревнуются великие спортсмены, - это всегда импульс для дальнейших занятий боксом. Тем более что в программе мероприятия мы запланировали и мастер-классы, которые опытные, именитые боксеры проведут для юных спортсменов, - рассказал вице-премьер регионального правительства.

Также на трибуны будут приглашены участники СВО. А накануне соревнований белорусская делегация вместе с принимающей российской стороной поучаствовала в возложении цветов к Вечному огню на площади Славы.

Соперничество в спорте не мешает братской дружбе народов Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Мы — братские народы, и это никому не отнять. Я как гражданин России, конечно же, буду болеть за российскую команду. В то же время частичка моей души и симпатий будет и на стороне белорусских спортсменов. В этой республике я в свое время учился, тренировался. Это тот случай, когда, несмотря на соперничество, спорт объединяет, - признался Александр Фетисов.

Трансляция турнира будет организована федеральным каналом «Матч ТВ», который является одним из информационных партнеров мероприятия.