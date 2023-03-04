330 минут выявляли победителя: в истории «Крыльев Советов» уже была «суперсерия» из трех матчей подряд с одним соперником

15 октября 1950 года. Куйбышев. Стадион "Динамо". Первый из трех подряд матчей с ташкентским "Домом офицеров"

5 марта 2023 года «Крылья Советов» в третий раз подряд за несколько дней сыграют с московским «Динамо». Это будет матч 18-го тура чемпионата России. А до этого команды сыграли друг с другом два поединка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Как оказалось, этот случай не уникален. «КП-Самара» вспоминает исторический факт.

72 с половиной года назад

- Я не припомню навскидку подобных ситуаций, когда две команды играли бы друг с другом три подряд матча. По крайней мере, в обозримом недавнем прошлом, - так комментировал «суперсерию» с «Динамо» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Игорь Витальевич оказался прав в том, что подобного не было в недавнем прошлом. Но в истории «Крыльев Советов» все же была еще одна такая «суперсерия» из трех матчей подряд. Правда, происходило это более 72 лет назад, в октябре 1950 года!

Осенью 1950 года проводился 11-й розыгрыш Кубка СССР по футболу. Он был вынесен в отдельный турнир, проводившийся уже по завершении чемпионата.

Куйбышевские «Крылья Советов» стартовали в этом розыгрыше с 1/32 финала, разгромив в Ашхабаде местный «Дом офицеров» 5:1. Затем, уже в Куйбышеве, был обыгран другой «Дом офицеров», из Тбилиси — 1:0.

«Нули на щитах»

На стадии 1/8 финала в соперники «Крыльям» попался снова «Дом офицеров», на сей раз из Ташкента. И вот команде из столицы Узбекистана пришлось задержаться в Куйбышеве на 4 дня.

Дело в том, что тогда еще не придумали серию пенальти (она появится только через два десятка лет), и в Кубке СССР, по примеру Кубка Англии, в случае ничейного результата по истечении 90 основных минут и 30 дополнительных, назначалась переигровка.

В игре между «Крыльями Советов» и ташкентским «Домом офицеров» на куйбышевском стадионе «Динамо» 15 октября 1950 года была зафиксирована ничья 0:0 — как в основное время, так и в дополнительное.

- В воскресенье в Куйбышеве команда "Крылья Советов" принимала футболистов ташкентского Дома офицеров. Волжане имели преимущество. Но нападающие Ворошилов, Гулевский, Смыслов бьют с близкого расстояния мимо ворот и не могут открыть счет. Истекли 120 минут, а на щитах висели по-прежнему нули, - писала газета «Советский спорт» о том матче.

Обратите внимание, кстати, на деталь стадионного антуража тех времен. Нули не «горели на табло», а «висели на щитах».

Переигровка состоялась на следующий день, 16 октября. И снова 90+30 минут не привели к взятию ворот ни одной из сторон!

С третьей попытки

После этого командам дали денек отдохнуть, и куйбышевцы с ташкентцами вновь вышли на поле уже 18 октября. То ли гости из Ташкента уже устали от осенней волжской погоды, то ли наконец сказалось преимущество «Крыльев», которое просматривалось и по ходу первых двух матчей (как можно судить из газетных отчетов), но третий матч наконец принес голы.

Игрок хозяев Александр Гулевский поразил ворота ташкентского «Дома офицеров» дважды подряд за две минуты — на 36-й и 37-й. Матч так и завершился победой волжан — 2:0.

Пожалуй, 330 минут за четыре дня — это даже покруче, чем 270 минут (плюс компенсированные) за 10 дней в нынешней суперсерии «Крыльев» с «Динамо». Разве что тогда все три матча игрались в одном городе, а сейчас был перелет из Самары в Москву.

И опять «Динамо»

Что же касается розыгрыша Кубка СССР 1950 года, то «Крылья» в нем дошли до полуфинала. После «подвигов» с ташкентцами куйбышевцы в четвертьфинале в Москве обыграли столичный ВВС 1:0. Полуфинал игрался тоже в Москве, в соперниках у «Крыльев» было «Динамо», и результат того матча не впишешь в книгу славы самарской команды — хозяева разгромили волжан 7:0.

Но с тех пор уже утекло много воды как в Волге, так и в Москве-реке, и ныне пишется другая история. Начало матча между «Динамо» и «Крыльями» 5 марта в Москве на «ВТБ-Арене» (так теперь называется столичный стадион «Динамо») - в 14 часов по московскому времени (15 по самарскому).

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья» занимают 11-е место, а «Динамо» - 5-е.