Никто из пассажиров в госпитализации не нуждается. Фото: МЧС Республики Казахстан

Утром в воскресенье, 5 марта 2023 года, пассажирский поезд сообщением «Бишкек-Самара» сошел с рельсов в Республике Казахстан. В это время внутри поезда находилось более 200 человек. Рассказываем, известные на данный момент обстоятельства ЧП.

Поезд столкнулся с локомотивом

ЧП ориентировочно произошло 5 марта в 10:30 в Актюбинской области на западе Казахстана в Шалкарском районе, возле ж/д станции Бершугир. Точную причину происшествия еще предстоит установить, однако уже известны некоторые подробности.

— По предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда № 317 сообщением «Бишкек-Самара», — сообщили в пресс-службе МЧС Республики Казахстан.

Сейчас на место ЧП вылетел вертолет Казавиаспас. Фото: МЧС Республики Казахстан

В поезде было более 200 человек

Из столицы Киргизии в Самару на поезде ехало более 200 человек. По информации ведомства это граждане Кыргызстана, России и Казахстана, а также работники компании Казахстанские железные дороги. К счастью, пострадавших не оказалось.

— Никто из пассажиров в госпитализации не нуждается. В настоящее время они размещены в других вагонах поезда, — отметили в пресс-службе.

Сейчас на место ЧП вылетел вертолет Казавиаспас, направлены спасательные подразделения и восстановительный поезд КТЖ. Также уже сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.