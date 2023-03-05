Не заслуживали поражения: что произошло после матча между «Динамо» и «Крыльями Советов»

Болельщиков "Крыльев" на московских матчах было слышно громче, чем местных. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Москве состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу, в котором самарские «Крылья» в концовке уступили «Динамо» со счетом 0:1. Рассказываем, что произошло после этого матча.

Йоканович: нам повезло

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на послематчевой пресс-конференции признался, что доволен результатом, но ему не понравилась игра его команды в первом тайме.

- У нас было мало энергии, мы проигрывали много единоборств, и нам повезло, что мы ушли на перерыв с нулями на табло. Хорошо, что во второй половине мы смогли переломить ситуацию и начали бороться за победу. Мы добавили в активности, агрессии, и в концовке матча нам повезло забить победный гол, - прокомментировал игру Йоканович.

Главный тренер «Динамо» высказал свое отношение к трем подряд матчам с «Крыльями».

- Конечно, это редкая ситуация, когда ты играешь с одной и той же командой три матча подряд, да ещё и в начале года. Но это часть нашей работы, и мы должны подстраиваться под любое расписание. Первую игру мы проиграли, вторую свели вничью, и сегодня я ожидал, что мы подойдем с таким настроем, что сможем добыть три очка. Матч складывался тяжело, но мы смогли склонить чашу весов в свою пользу, - сказал сербский специалист.

Осинькин: не удержали свой уровень

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что преимущество его команды в первом тайме должно было выразиться и в счете на табло. Но этого не случилось, и «Крылья» отдали инициативу.

- Мы могли и должны были выходить лучше в атаку, создавать свои моменты. Не получилось. Разные причины. Некоторые футболисты за это время сыграли много, не смогли держать свой уровень игры и концентрации. В позиционной обороне мы допускали определенные ошибки. Мы слишком прижимались, не были активны, не смогли отжать игру от своих ворот. Будем учиться на своих ошибках, - прокомментировал игру Осинькин.

По его мнению, моменты с отмененными голами (VAR отменил два забитых мяча «Крыльев» и один гол «Динамо») могли сказаться на психологическом состоянии игроков.

- Такие моменты могут давить на игроков. Посмотрев повтор, понимаешь ситуацию четче. Но на поле всем кажется, что голы были чистые. Конечно, футболистам показалось, что все могло быть иначе. Это часть игры. Психологические ситуации на поле могут быть разные. Нужно уметь на них реагировать. Это часть игры, профессионализма и мастерства, - пояснил Игорь Осинькин.

Бейл: не могу поверить

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл оценил результат игры в своем телеграм-канале.

- Сегодня мы заслуживали большего. Не могу поверить, что покидаем поле с таким результатом. Через неделю снова игра в Москве. И мы уже настраиваемся на этот матч, - заверил футболист своих подписчиков.

Кобелев: «Крылья» не заслужили поражения

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» признался в интервью «РБ Спорт», что уже устал от трех подряд матчей между этими соперниками, и отметил, что самарцы выглядели предпочтительнее.

- «Динамо» выиграло матч, который команда не должна была выигрывать. «Крылья» не заслужили поражения, - заявил Кобелев.