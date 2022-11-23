В Самаре и Сызрани изменятся тарифы на такси

Крупные таксопарки и логистические партнеры совместно с Яндексом приняли решение скорректировать тарифы после ряда обсуждений по этому поводу.

Изменения тарифов произойдут в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Йошкар-Оле. Корректировка будет плавной, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Такие меры помогут привлечь в систему больше водителей и улучшить экономику поездок, так как таксисты смогут частично компенсировать затраты на обслуживание авто. Если водителей в городе станет больше, то и повышающий коэффициент в периоды высокого спроса будет срабатывать реже.

Изменения цен будут незначительными. К примеру, если раньше стоимость десятиминутной поездки в Самаре длиной три километра составляла в среднем 91 рубль в «Экономе», то теперь такая поездка будет стоить 98,70 рубля.

В Новокуйбышевске два километра пути продолжительностью шесть минут в аналогичном тарифе обходились пользователям в 48,50 рубля, теперь они будут стоить 51,10 рубля.

В Сызрани базовая стоимость семиминутной поездки по маршруту длиной три километра раньше могла составить 67,50 рубля, а теперь – 73 рубля.

В Йошкар-Оле теперь за поездку длиной три километра и продолжительностью семь минут в «Экономе» нужно будет оплатить 82,5 рубля. Ранее цена была 79,5 рубля.