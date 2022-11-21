В Самарской области с 1 декабря 2022 начнут действовать новые тарифы на ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2022 в Самарской области вырастет стоимость коммунальных услуг. Разбираемся, как вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области с 1 декабря 2022, сколько будут стоить вода, газ, свет, тепло и вывоз отходов после повышения расценок.

В сентябре этого года Минэкономразвития РФ сообщило россиянам - услуги ЖКХ подорожают не с 1 июля 2023 года, а уже с 1 декабря 2022 года. Правда, обещают, что следующая индексация тарифов произойдет лишь в 2024 году.

Счета вырастут за тепло, газ, воду, электроэнергию и твердые бытовые отходы. Новые цены уже оглашены департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области. Не названы только конкретные цифры для водоснабжения и водоотведения

ТАРИФЫ НА ГАЗ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 2022

Новая цена за кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 8,92 руб. Жители домов, оснащенных газовой плитой и колонкой, с 1 декабря будут платить 7,33 руб. за кубометр.

Тем, кто использует газовые котлы для обогрева и выработки электричества, придется платить 6420 руб. за тысячу кубометров.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 2022

С 1 декабря тариф на электричество составит 5,04 руб. за кВт\ч. Сейчас жители Самарской области платят по 4,62 руб. за кВт\ч.

ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ МУСОРА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 2022

Стоимость услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» вырастет на 4% и составит 622,07 руб за кубометр вместо прежних 598,16 руб.

ТАРИФЫ НА ВОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 2022

Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение для каждой ресурсоснабжающей организации, работающей в регионе, устанавливаются на экономически обоснованном уровне, учитывающем индивидуальные особенности организации: от изношенности объектов и сетей до вида и объема потребления энергоресурсов для производства и оказания услуг.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ДЕКАБРЯ 2022

Предельный уровень цен на тепловую энергию увеличится с 2243,65 до 2896,36 рубля/Гкал (гигакалория) для абонентов местного филиала ПАО «Т Плюс».