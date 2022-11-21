Ученые и предприятия обсудили, как вывести сферу электроники на новый уровень

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В Чебоксарах под эгидой НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» прошла стратегическая сессия «Электроника и энергетика». В этой сфере у российских предприятий есть потребность импортозамещения, которая появилась после ухода многих зарубежных компаний с отечественного рынка. Решить проблему, по мнению экспертов, можно, объединив усилия индустриальных партнеров и науки.

- 24 февраля выявило многие, скажем так, проблемные аспекты, которые необходимо сегодня выстраивать уже внутри страны, с учетом компетенций вузов и мощностей наших предприятий. Комитет «Предприятие 4.0» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который приземляется в Чувашии очень важен. Потому что электротехника и энергетика - это вопросы, которые сегодня являются крайне актуальными, и у Чувашского госуниверситета есть уникальные компетенции в этом вопросе. Тем более здесь идет слаженная работа с предприятиями, для нас это очень важно, - рассказала генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - «Институт регионального развития» Ольга Михеева.

Участники сессии отметили важность привлечения талантливой молодежи к решению текущих индустриальных задач.

Одним из инструментов, который призван помочь в этом вопросе, станет «Проектный реактор» молодежного НОЦ. Он позволит сформировать в вузах Чувашской республики постоянно действующие площадки для генерации идей и проектов в целях выращивания перспективных команд исследователей и технологических предпринимателей. Организация совместно с вузами и индустриальными партнерами НОЦ поможет передовым школьникам и студентам найти практическое применение их проектов.

- Мы заинтересованы в том, чтобы в Республике таланты раскрывались через развитие стартап культуры, конкурсов. Стратегическая сессия «Инженерии будущего» необходима и полезна. Мы должны совместными усилиями продвигать электротехническую отрасль и экономику нашей страны вперед, - отметил на открытии сессии глава города Чебоксары, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова Евгений Кадышев.

Поделились опытом

Чувашская Республика имеет успешный опыт вовлечения молодых специалистов в проектную деятельность промышленных предприятий. Свой кейс рассказал студент факультета информатики и вычислительной техники Чувашского государственного университета Даниил Петрянкин:

- В рамках «Кванториума» работал с индустриальными партнерами, у которых возникла необходимость быть представлеными в Интернет. Для них мы разработали вебсайт, который представили на совете директоров компании. Сейчас активно работаю над приложением личного кабинета студента нашего университета. На первом курсе я обратил внимание, что его можно улучшить, а потом и вовсе выяснилось, что сайт есть, а приложения нет. И вот недавно мы выпустили в релиз первую версию. Создаем единую платформу, где соберем в одном месте все необходимое.

Чтобы связка молодой ученый-индустриальный партнер состоялась необходимо создать взаимодействие предприятия, вуза и «Кванториума», уверена директор МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» Анна Скворцова.

Закрепят результаты

Во второй день сессии участники распределились по группам, в которых провели диагностику реальной ситуации на предприятиях Республики, сформировали идеальную картину и нашли способ, как от действительного прийти к необходимому. В заключении прошло пленарное заседание, где были представлены результаты работы.

Хочу выразить благодарность Чувашскому госуниверситету за проделанную работу. Мы запускаем большой механизм, который является частью межрегиональной кооперации регионов-соинициаторов НОЦ мирового уровня «Инженерии будущего».

Все предложения, которые Вы озвучили мы обязательно внесем в резолюцию. Далее отправим ее главам шести регионов-соинициаторов «Инженерии будущего», чтобы они увидели, как Чувашская Республика включилась в работу и каким образом хочет двигаться в кооперации с вузами-участниками и индустриальными партнерами центра, - подытожила Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – Институт регионального развития.