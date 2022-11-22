Замена зарубежным аналогам: самарские ученые разработают платформу для анализа данных со спутников

Ученые разработают платформу в течение полутора лет / Фото: Самарский университет

Самарские ученые планируют разработать первую в России платформу для анализа информации, поступающей со спутников и беспилотных летательных аппаратов. Сервис позволит собирать и обрабатывать гиперспектральные данные дистанционного зондирования Земли. Их используют в различных областях: в сельском и лесном хозяйстве, геологии, экологии и даже в правоохранительной сфере.

Замена зарубежным разработкам

Гиперспектральные изображения позволяют обнаружить различия в наблюдательных объектах. К примеру, определить вид растений и их состояние, степень увлажнения почвы, наличие минеральных веществ, а также выявить участки, где необходимо точечно уничтожить сорняки или насекомых-вредителей. В правоохранительной сфере подобные снимки помогают найти наркосодержащие растения, чтобы в дальнейшем очистить территорию от них.

Программные комплексы для обработки гиперспектральных данных уже есть. Однако в основном они разработаны американскими компаниями. Ученые института искусственного интеллекта Самарского университета имени академика С.П. Королева собираются создать собственную отечественную платформу. Проект планируют реализовать в течение полутора лет. На эти цели направят 10 млн рублей – средства гранта Фонда содействия инновациям.

– Платформа будет написана на Python и размещена на известном веб-сервисе GitHub. Программа будет использовать сквозную технологию сбора и анализа гиперспектральных данных на основе глубокого обучения. Она будет общедоступна для использования, – рассказал директор института искусственного интеллекта, профессор Артем Никоноров.

Многообразие применения платформы

Разработка самарских ученых позволит принимать данные с гиперспектрометров как российского, так и зарубежного производства. Также она поможет убирать со снимков различные цифровые шумы и геометрические искажения. Это можно будет сделать с помощью специальных алгоритмов, которые ранее разработали специалисты вуза.

– Платформа сможет помочь с анализом гиперспектральных данных не только в сфере ДЗЗ, но и других областях. К примеру, в медицине – определение онкозаболеваний, патологий сердца и кровообращения, заболеваний сетчатки, в промышленности – определение качества сырья и готовой продукции, определение пород и их химического состава, – сообщили в Самарском университете.

По словам Артема Никонорова, разработка очень актуальна и востребована. Ею уже заинтересовались несколько компаний, университетов, а также НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Напомним, ранее самарские учение опубликовали на сервисе GitHub другую свою разработку – открытую платформу OpenNFT. Она позволяет увидеть и проанализировать активность мозга в режиме реального времени. Сейчас программу успешно используют в ряде университетов и научно-исследовательских центров. К примеру, в Федеральной политехнической школе Лозанны, Йельском и Колумбийском университетах, университете Суррея и Новосибирском госуниверситете.

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