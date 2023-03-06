Искал невесту, а стал… альфонсом: как журналист «КП-Самара» искал любовь через брачные агентства

Скоро 30, пора бы и остепениться. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Понимаю, вы ищете… особенную, - вдруг закивала сотрудница брачного агентства.

Надо было тогда понять, что что-то в этом “понимаю” не так, но я действительно пришел в брачное агентство за кем-то особенным. В общем, мы друг друга не поняли, а когда это стало ясно, было уже поздно.

Вы что - Водолей?!

В брачное агентство я пришел не от хорошей жизни. И в кафе знакомился, и в тиндерах сидел, и на свидания с одинокими знакомыми друзей ходил, но так свою суженую и не нашел. А ведь скоро 30, пора бы и остепениться. Я уже не говорю, про бесконечное “когда свадьба-то?” от всех родственников и знакомых при любом разговоре.

Подобрать брачное агентство оказалось делом не из легких. Некоторые похожи на сайты знакомств (это мы проходили, сразу мимо), а в некоторых заявляли, что подберут мне жену по гороскопу. Я в гороскопы не верю, но, может быть, всю свою жизнь ошибался? Пробую.

- Вы что - Водолей? - даже не спросила, а бросила мне в лицо сваха. Такое ощущение, что я - самый плохой человек в мире только потому, что родился в феврале.

- Ну да, а что не так? - уточняю я.

- Ну знаете, с Водолеями тяжело. Вы такие непостоянные, легкомысленные, ветреные… Даже со Скорпионами не так сложно.

Вот оно, оказывается, в чем дело! Просто не под теми звездами родился. Невесту-то мне найдете?

- А кто подходит Водолеям? - уточняю я.

- Знаете, это надо с астрологом проконсультироваться…

Ну раз так, то иду дальше. Туда, где рады Водолеям.

Для мужчин дороже

Специально ищу агентство, где нет астролога. И - вот же чудо! - такое есть. Это было непросто, но оно нашлось. Причем на сайте в разделе “астрология” прямым текстом написано: “мы не рекомендуем обращаться к астрологам, ясновидящим и т.д. Это все от лукавого”.

Пару подбирает целая команда экспертов. Там и психолог, и стилист, и коуч, и юрист, и кого только нет еще. С таким подходом, думаю, найти невесту будет легко.

Звоню. Рассказываю про себя - молодой, спортивный, непьющий, работаю, сам готовлю и убираюсь. Не мужчина, а мечта.

- А мы-то вам зачем? - спрашивают у меня на том конце трубки.

- Как зачем? Найдите мне такую же невесту.

- Найдем, - говорят мне. - 7000 рублей.

- Прям сразу? А скидку не сделаете?

- Скидки-то у нас, конечно, есть, но это потом, если душами не сойдетесь, - говорят мне.

- А такое часто бывает?

- Почти никогда, но сами знаете…

Что-то мне не нравится это “сами знаете”.

- А в рассрочку можно?

- Можно и в рассрочку. Знаете, были бы вы женщиной, было бы дешевле, - неожиданно говорят мне.

- И на много дешевле?

- Не очень, но дешевле. Для мужчин всегда дороже, даже для такого штучного товара.

Понятно, отправляю штучный товар другому купцу.

“И богатую, и помоложе захотел?!”

Здрасьте, говорю я очередной свахе после долгих поисков, я - мужчина мечты. Не верите? Давайте заполню анкету.

Сваха долго изучает то, что я написал, в ее глазах явное непонимание.

- А вы в кафе не пробовали знакомиться? - спрашивает у меня.

Отвечаю, что пробовал и в кафе, и в театре, и в музее, и на пляже, но все не то.

- Так вы, значит, сложный человек, - делает вывод сваха.

Да нет, говорю, не сложный. Просто ищу особенную.

- О, понимаю! - вдруг закивала сваха. - Вы ищите… особенную!

На следующий день мне на почту прилетает письмо с фотографией моей “особенной”. Да уж, думаю, особенней некуда - женщина за 50, густо накрашенная, с темными тенями вокруг глаз и ярко красными губами, руки увешаны браслетами, пальцы - в перстнях. Под фото подпись “Интересная, богатая, как раз ищет такого, как вы”.

Такого как я, полагаю, это молодого и спортивного. Нет уж, спасибо, такая шамаханская царица мне не нужна. Как и брачное агентство, но даю ему последний шанс.

А помоложе, спрашиваю, у вас нет? Ответ тактичный, но не терпящий возражений. Мол, бери, что дают, а то захотел и богатую, и помоложе.

Все говорят, что непьющий

Удача наконец улыбается мне. Иду на первое свидание.

«Красивая, одинокая, умная, - расхваливала мне девушку сотрудница, - чуть-чуть постарше вас».

И действительно, с фотографии на меня смотрит симпатичная сероглазая брюнетка. Но есть в этом фото что-то странное. Гоню эти мысли – показалось, наверно.

Не показалось. В кофейней ко мне подходит «девушка чуть постарше». Я ее сначала не узнал. Нет, не подумайте, я не эйджист и внешность для меня не самое главное, но когда «девушка постарше» оказывается женщиной ближе к 50…

- Еле нашла это место, - говорит женщина, разматывая шарф. – Я не любительница подобных заведений, я по-простому люблю – с водочкой, с селедочкой, чтоб знакомство удалось.

- А вы анкету мою видели? – уточняю я. – Я – человек непьющий.

- Мне в агентстве что-то такое говорили, - отмахивается моя спутница. – Так же все говорят – непьющий, работящий. Это ж для приличия, а на деле-то иначе.

Знакомство, как вы поняли, не задалось.

В следующий раз повторяю сотруднице брачного агентства, что мне нужна примерно моего возраста и чтобы наши взгляды хотя бы частично совпадали. Со мной соглашаются, обещают найти идеальную кандидатуру.

- Вы не пожалеете, что обратились к нам, - сияет улыбкой сваха. И ей очень хотелось верить.

Может, ты лучше моего парня

Вторая девушка – другое дело. Один в один как на фото: высокая шатенка, 28 лет, ищет серьезных отношений. Имени настоящего не скажу, а то вдруг обидится, пусть будет Алина.

Казалось, наконец-то мне повезло.

Рано обрадовался. Первый же вопрос, который слышу от спутницы – а чо, машина у тебя какая? Отшучиваюсь, что на первом свидании у мужчины такое спрашивать неприлично.

- Окееей, - тянет Алина. – Ты, значит, какой-то редактор. Много, наверно, зарабатываешь.

- Не жалуюсь, - отвечаю я. – А где ты работаешь?

- Бизнес хочу открыть, косметический салон. Мой парень только тормозит дело, не дает денег для первого взноса, - не моргнув глазом чеканит Алина.

- Подожди, - говорю ей. – Если у тебя есть парень, зачем ты сюда пришла?

- А вдруг ты лучше, - улыбается Алина. – Написали из брачного агентства, прислали твою фотку, я и решила попробовать. Я так своего Ванечку нашла.

- Так тебя же должны были убрать из списков брачного агентства. Разве нет?

- А я сказала, что Ваня мне не подошел, - отмахивается моя спутница.

Говорю, чтобы передавала парню привет и ухожу. Хватит с меня брачных агентств, пойду искать по старинке: в кафе, в театр, в тиндер.