«Рыгнула в лицо»: самарцы рассказали о самых стыдных свиданиях

Наверное, у каждого есть история с неудачного свидания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томное ожидание вечера. Легкое волнение. Бабочки в животе. Каждый из нас когда-то чувствовал подобное перед свиданием. Романтические встречи, к сожалению, не всегда проходят гладко. Редакция «КП-Самара» собрала откровенные истории смелых самарцев о неудачных и самых постыдных свиданиях.

Вероника: «Парень сказал, что его возбуждает, когда я говорю про смерть»

Познакомилась я с парнем на сайте знакомств. При встрече человек оказался очень приятным: забрал меня на машине, отвез на Вертолетку. Во время переписки я рассказывала, что никогда там не была.

Парень был очень романтичным: одаривал меня комплиментами, философствовал и много шутил, причем смешно. Мы не могли наговориться. Ощущение, будто за тот вечер мы обсудили все.

В какой-то момент речь зашла о семье. Я рассказала, что почти одновременно потеряла отца и бабушку. К тому моменту я уже пережила эти события, поэтому рассказывала о случившемся спокойной, но реакция парня меня очень удивила.

- Меня так возбуждает, когда ты говоришь о смерти, - выдал он под конец нашего разговора.

Если честно, в тот момент я очень напряглась. Инстинкт самосохранения завизжал: «Бегом домой!».

Я сделала вид, что устала и пора бы отправиться в Самару. Благо, все закончилось хорошо, а парня я потом заблокировала в соцсетях.

Виктория: «Я чувствовала, как воняю»

Когда мы только начинали встречаться с Кириллом (имя изменено, - прим. редакции), я серьезно опозорилась. Это было одно из первых свиданий. Представьте, мы едем на площадку драмтеатра смотреть на закат, он дает мне свою куртку, так как было прохладно. Когда возвращаемся к машине – он дарит мне большой букет красивых белых роз. Согласитесь, как в сказке.

Единственная загвоздка в тот вечер – я забыла попшикаться дезодорантом. У меня нет проблем с потоотделением, поэтому я не переживала, но в тот вечер я, похоже, переволновалась. Я прямо-таки чувствовала, как воняю. Самое худшее – я была в его куртке, а он признался, что каждый раз, когда мы прощаемся, он кайфует от моего парфюма, оставшегося в машине. Да, в тот день он чувствовал далеко не духи.

Это сейчас мне смешно, а тогда было ужасно стыдно. Парень, кстати, ничего не понял. Ну или тактично промолчал.

Никита: «Со мной случился конфуз в постели»

Я эту историю только одному другу рассказывал. Это точно самый отвратительный момент в моей жизни.

Я долгое время ухаживал за одной девушкой. Она ну очень, мне нравилась. Когда я наконец добился ее – все шло как по маслу. Я старался быть джентльменом, делал вообще все, чтобы ее заинтересовать.

Ура! День Х. Моя любимая пригласила меня ночевать к себе. Перед этим потренировался, принял расслабляющий душ - я должен был быть очень хорош в этот день.

Боже. Поцелуи, долгая прелюдия, поначалу все было супер, но… Видимо от волнения, либо от того, что у меня давно никого не было, все быстро кончилось. Не хочу признаваться, сколько это заняло по времени, но недолго.

Мне было так неловко, что я не придумал ничего лучше, чем сказать, что у меня кошка болеет и мне надо домой.

Валерия: «Рыгнула парню прямо в лицо»

Была зима, особо настроения куда-то выходить не было. Я проявила инициативу и позвала парня к себе домой на киномарафон. Прежде чем прийти в гости, мой парень спросил, что купить домой.

- Купи соленого попкорна и колы, - попросила я. Знали бы вы, как я пожалела об этом.

Одолев два фильма, прикончив весь попкорн и обпившись газировкой, мы решили устроить перерыв. В какой-то момент разговоры перешли в нежности. А теперь, представьте картину: ночь, приглушенный свет, поцелуи. Ну почему именно в тот момент газы из колы решили вырваться наружу. Я чувствовала, как накатывает, но, думала, пронесет. Нет. Я рыгнула ему прямо в рот.

Мы до сих пор вместе, а в тот момент он дал отличный комментарий.

- Люблю тебя с каждым днем все сильнее.

Анна: «Он сделал мне предложение на втором свидании»

С Антоном нас познакомил общий друг. В то время в моей компании друзей ходила шутка, будто я мечтаю выйти замуж. Когда все поняли, что между мной и новым знакомым есть симпатия, все начали шутить: «Ты если подкатываешь к Алине, то сразу делай предложение». Это реально шутка была и все смеялись, но я не думала, что этот парень все всерьез воспримет.

Он позвал меня на свидание. Было лето, у него был мотоцикл, мы поехали кататься. Едем-едем, я уже начинаю переживать, так как от моего поселка все дальше и дальше. И уже представляю, как бегу от него через посадку.

Мы приехали, он расстелил плед, достал мне вино. Сидим, болтаем, смеемся. «Сейчас приду», - говорит он и уходит.

Сижу я и обливаюсь соусом из домашней шаурмы, а мой кавалер становится на одно колено и заявляет: «Понимаю, мы мало знакомы, но я знаю, что ты - мой человек. Ты выйдешь за меня?».

Я, конечно, люблю импульсивные поступки, но замуж после двух свиданий… Предложение я отклонила, но обещала подумать.