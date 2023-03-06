Пожарные продолжают бороться с огнем. Фото: скриншот видео

В поселке Новые Дарковичи Брянской области вспыхнул крупный пожар вечером 6 марта 2023 года. Огонь охватил здание, в котором расположены гостиница, магазин, шиномонтажная мастерская, дом отдыха, баня, кафе, аптека и автосервис. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

По версии некоторых очевидцев, пожар мог начаться со стороны шиномонтажной мастерской под названием «Авторитет». Огонь быстро охватил все здание. По предварительным данным, общая площадь возгорания сейчас достигает 1,6 тысяч квадратных метров.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места ЧП. Как утверждают местные жители, в автомастерской во время возгорания находились несколько автомобилей. Часть из них удалось выкатить на улицу, предварительно выломав ворота.

По предварительным данным пострадавших в пожаре нет, трое человек были эвакуированы На месте работает несколько пожарных расчетов

Как сообщили в МЧС России, сейчас спасатели ликвидируют пожар в Брянской области

- В поселке Новые Дарковичи горит многофункциональное здание на площади 1600 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара принимают участие 82 человека и 30 единиц техники, - пояснили в МЧС России.

По последним данным, в 21.53 (мск) пожар удалось локализовать.

- На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Новые Дарковичи, д. 16а. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит многофункциональное здание (дом отдыха, баня, кафе, сервис, аптека). В 21.53 пожар в банно-гостиничном комплексе был локализован на площади в 1600 квадратных метров, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МЧС по Брянской области.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.

Ликвидацию пожара в пос. Новые Дарковичи взяла под контроль региональная прокуратура. Правоохранители Брянского района контролируют установление всех обстоятельств возникновения и причин пожара, произошедшего в комплексе зданий с гостиницей, автосервисом, тренажерным залом и шиномонтажом. - По предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, - сообщили в прокуратуре.