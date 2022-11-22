Астролог обещает самарцам день со знаком плюс 22.11.22 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 ноября календарь радует самарцев красивой датой. 22.11.22 – такие даты еще называют палиндромами, так как они одинаково читаются в каждую сторону. Эксперты рассказали самарцам, чего ждать от даты-палиндрома 22.11.22.

ДАТА 22.11.22 КАКУЮ ЭНЕРГИЮ НЕСЕТ

Практикующий астролог Ольга Андреева отметила – само по себе сочетание чисел на календаре в астрологии не имеет решающего значения. Однако то, что несет этот день, можно узнать по положению звезд, планет и Луны.

- 22 ноября – это 28-е лунные сутки, убывающая Луна, - объяснила Ольга Андреева. – В целом этот день обещает быть со знаком плюс. Энергии дня гармоничны, любые начинания с высокой вероятностью будут иметь успех. Хорошо будут решаться задачи с высокой степенью ответственности.

Астролог отметила, что в день 22.11.22 можно смело затевать новые проекты и принимать на работу новых сотрудников.

- Скорее всего, они окажутся хорошими коллегами и полезными для компании, - отметила Ольга Андреева.

ДЕНЬ 22.11.22 ДЛЯ ЛЮБВИ

Противопоказаний к амурным делам сегодня также нет.

- Однако имейте в виду, что ваш партнер может отличаться сегодня перепадами настроения и чрезмерной ранимостью,- предупреждает астролог.

В целом 22.11.22 лучше сконцентрироваться на решении задач, требующих планомерных, методических усилий и упорного труда.

- Сегодня такие задачи, скорее всего, удастся решить. Полезно будет посетить мастер-классы,- советует самарцам Ольга Андреева.

Также 22.11.22 лучше исключить переедание и устроить разгрузочный день.

ДЕНЬ 22.11.22 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НУМЕРОЛОГИИ

А вот с точки зрения нумерологии бал 22.11.22 править цифра «2» и цифра «6» (сумма 2+2+1+1+2+2).

- Этот день наделен мощной энергией, - отмечают нумерологи. - Цифра 2 предусматривает эмоциональность и повышенную общительность. Такие повышенные эмоции могут даже привести к конфликтам. Однако миролюбивое влияние цифры «6» поможет решить эти спорные моменты и даже сделать их точкой роста.