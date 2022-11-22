Под Самарой в музее под открытым небом проходят учения для добровольцев

На площадке отрабатывают навыки полевых действий. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Территория, техника, боеприпасы

Активисты общественного движения по начальной военной подготовке «Рокот» получили площадку для отработки на практике навыков тактической медицины и некоторых полевых действий. Территорию историко-патриотического музея под открытым небом «Гвардейцы» «Рокоту» предоставил его владелец Сергей Бирюков на безвозмездной основе.

Условия на площадке имитируют те, с которыми пришлось бы столкнуться в реальности в зоне СВО: пересеченная местность, недостроенные здания.

На площадке музея – три локации для отработки самых главных навыков. Первая локация – для обучения тактической медицине: самопомощи и доврачебной помощи бойцу в «красной» зоне, эвакуации с поля боя. Вторая – для отработки навыков разведки и осады здания. Третья – для полевых учений: тактика передвижения группами в поле, по лесу, укрытие в землянках и т.д.

Холостые патроны и взрыв-пакеты создают обстановку, похожую на боевую. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

- Мы также предоставляем военную технику музея и боеприпасы: холостые патроны, взрывпакеты, - поделился Сергей Бирюков. – Вместе с работой инструкторов это дает понимание, какие условия на передовой и как в них действовать.

Учения проходят на территории музея 2-3 раза в неделю для 70-90 участников. В числе инструкторов общественного движения – опытные участники боевых действий, а значит, призванные приобретают действительно ценные навыки. За полтора месяца на территории историко-патриотического музея обучение прошли почти 4000 подготовленных парней.

Чтобы ошибки не стоили жизни на поле боя, их отрабатывают с инструкторами. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Своих не бросаем

Каждое занятие длится с 9 утра и практически дотемна – до 16 часов. Участников делят на три группы, чтобы инструкторы смогли максимально уделить внимание каждому.

- Занятие по тактической медицине проводят действующие врачи Самары: из больницы им. Пирогова, военного госпиталя, железнодорожной больницы. Это очень важный блок работы: ранения случаются, и есть правило - своих не бросаем. Ребята должны освоить навыки самопомощи, помощи товарищам и правильной эвакуации с поля боя, - рассказывает координатор НВП «Рокот-Самара» Марьяна Кудряшова.

После показа инструкторами техники перевязки на «модели» - практика: мобилизованные показывают, чему научились, а инструкторы подправляют, если что-то было не так.

В это же время в других локациях отрабатывают штурм здания и полевые тактики. То тут, то там участников поджидают «растяжки» или снайперы, и надо суметь пройти без потерь, а если таковые случились – вынести бойца с поля боя.

Идет обучение по оказанию помощи раненым. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

На занятиях в «Гвардейском» используют холостые патроны. Мужчины должны понять, как звучит автоматная очередь, свист летящей гранаты, и координировать свои действия в соответствии с этим. Это может спасти жизнь в реальной обстановке.

После отработки того или иного тактического задания – «разбор полетов». Чтобы ошибки не стоили жизни на поле боя, их отрабатывают здесь с инструкторами столько, сколько нужно.

- Я не служил в армии, но сейчас нужно быть готовым, если Родина позовет на защиту, - считает участник учения Алексей из Самары. - Когда ты подготовлен, спокойнее себя чувствуешь и понимаешь, что может ждать впереди.