«Уходи, и не беспокой нас больше»: в Самаре оглохшего заводчанина семья выгнала на улицу, но ему неожиданно повезло

Заводчанину Виктору А. пришлось несладко. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре врачи подарят слух бездомному заводчанину, которого выгнала на улицу собственная семья. История Виктора А. была похожа на плохое кино. Казалось, над ответственным работящим мужчиной тяготеет злой рок. Неудачи преследовали его одна за другой – мужчина лишился семьи, работы, слуха, а потом и дома, оказавшись на улице. Лишь счастливая случайность привела его на порог фонда «Ты дома». Мужчина пришел сюда в холодный день за горячим обедом – а нашел людей с горячими сердцами, которые подарили ему надежду на новую жизнь.

Остался без слуха и без дома

Если бы много лет назад кто-то сказал Виктору А, какая судьба его ожидает, он бы не поверил. У мужчины была любимая жена, подрастал маленький сын, сам Виктор работал фрезеровщиком на заводе им.Масленникова и был на хорошем счету у начальства. Но в какой-то момент мужчину будто кто-то сглазил. Сначала он угодил в аварию, из-за которой начались проблемы с рукой – она не желала слушаться, как нужно. Работать фрезеровщиком стало невозможно, и Виктора перевели в другой цех. Там оказалось очень шумно.

- Слух и в прежнем цеху от шума падал, а тут и вовсе начал глохнуть, - вспоминает Виктор. – Периодически промывал уши в больнице, но этого хватало лишь месяца на три.

Начальству такое положение дел категорически не нравилось. В результате едва подошел возраст, Виктора отправили на пенсию, хотя мужчина просил позволить ему поработать еще.

Задолго до этого начались и проблемы в семье. С женой отношения разладились. Дошло до развода. В итоге экс-супруга уехала в Новосибирск, забрав сына.

- Не беспокой нас больше, у меня новая семья, - заявила она Виктору.

Тому ничего не оставалось, кроме как послушаться. Перебрался жить к матери, однако у нее уже тоже была другая семьи. Пришлось ютиться в одним стенах с отчимом и сводным братом. Отчим отписал свою долю квартиры родному сыну. Вторая половина должна была после смерти матери достаться Виктору, но… когда женщина скончалась и достали документы, оказалось, что вся жилплощадь достается его сводному брату. Мужчина не стал ходить вокруг да около и попросил родственника съехать.

Собрал вещи и пошел на улицу

Так начались скитания полуоглохшего пенсионера в Самаре. Поначалу Виктору удалось снять комнатку в старом городе. Скромной пенсии хватало на аренду и на то, чтобы самостоятельно вести нехитрое хозяйство. Так было до тех пор, пока к хозяйке квартиры, где жил Виктор, не приехал внук. И женщина не раздумывая попросила квартиранта съехать.

Выселение застало мужчину врасплох. Он собрал вещи и просто пошел на улицу. Идти Виктору было некуда, искать новое жилье в 72 года практически полностью оглохшему, не умеющему пользоваться интернетом заводчанину тоже оказалось не под силу. Да и цены кусались. Мужчина нашел уголок в подъезде и решил – будет жить тут.

Врач-подолог предложила помочь бездомному заводчанину бесплатно. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В бездомном состоянии Виктор прожил несколько месяцев, с весны. Спать приходилось в одежде и обуви, мыться удавалось в бане, благо пенсия позволяла хоть как-то держаться на плаву. Виктор мечтал попасть в дом престарелых, но в собесе ему заявили – мол, документов много надо, ты их не соберешь. Виктору пришлось развернуться и уйти.

Пришел за горячим обедом

Неизвестно, как сложилась бы жизнь оглохшего заводчанина. На улице стояла осень, спать в подъезде становилось все холоднее. Как-то раз Виктор услышал про горячие обеды, которые бесплатно раздавали бездомным волонтеры благотворительного фонда «Ты дома». Мужчина встал в очередь за едой. И попался на глаза соцработнику фонда Екатерине. Женщина буквально за руку привела Виктора в Соцслужбу фонда и принялась выяснять, что с ним случилось.

- Мы срочно начали искать ему новое временное жилье, и эти поиски увенчались успехом, - рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель фонда «Ты Дома» Юлия Герман. – Нам удалось найти место в прекрасном хостеле в привычном ему старом городе, там его приняли несмотря на преклонный возраст. Мужчина получает пенсию, поэтому может сам оплачивать хостел. Кроме того, мы сейчас помогаем оформить документы и ждем очереди в дом престарелых, о котором там долго мечтал Виктор.

Врачи помогут Виктору восстановить слух. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Врачи не прошли мимо чужой беды

Однако на этом чудесная история не заканчивается. Пост в соцсетях о Викторе А. увидели многие неравнодушные самарцы. И захотели помочь.

- Пока Виктор жил в подъезде, он полгода спал в обуви. В результате у него начались проблемы с ногами. Узнав об этом, наш соцработник написала врачу-подологу, чтобы узнать условия приема. А чудесный врач Ирина заявила – примет особенного пациента и поможет ему совершенно бесплатно, - рассказала Юлия Герман.

Сейчас врач назначила Виктору лечение, и мужчине уже стало гораздо лучше.

А еще волонтеры обратились за помощью для Виктора А. в клиники, занимающиеся восстановлением слуха.

- Почти везде получили отказы, - признается Юлия Герман. –Почти – но не везде. В медцентре «МастерСлух» не только совершенно бесплатно оказали Виктору первую помощь, но и пообещали помочь с протезированием слухового аппарата, если будут соответствующие показания.

- Добро не имеет стоимости - оно бесценно! – уверена Юлия Герман. - Но добро имеет имена, и мы очень благодарны врачам за их неравнодушие и отзывчивость!

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