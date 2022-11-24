Геройски погиб под артиллерийским огнем противника: бойца спецназа из Тольятти посмертно наградят орденом Мужества

Илья Мичурин участвовал в возвращении Крыма и освобождении Сирии Фото: администрация Тольятти

В Самарской области простились еще с одним земляком, который героически погиб в ходе проведения спецоперации. Навечно остался в строю боец спецназа, ефрейтор Илья Мичурин. Уроженец Тольятти был закаленным воином, который уже принимал участие в боевых действиях. У него осталась дочь.

Возвращал Крым и освобождал Сирию

Илья Мичурин принимал активное участие в возвращении Крыма в состав России и в освобождении сирийского народа от террористов. Когда началась спецоперация на Украине, отправился туда для борьбы с неонацистами. Сражался доблестно, не жалея себя. Весной 2022 года тольяттинца ранили, он получил тяжелую контузию. Однако после восстановления не остался дома, а вернулся к своим боевым товарищам.

— Илья геройски погиб, попав под артиллерийский огонь противника. Погиб за то, чтобы его дочь жила в мирной стране, чтобы никто не угрожал. Мы обещаем сохранить светлую память о нашем товарище — доблестном воине и настоящем спецназовце, — сказал заместитель командира части, где служил погибший герой, Андрей Новик.

Отдал самое ценное — жизнь

Ефрейтора Илью Мичурина проводили в последний путь в среду, 23 ноября 2022 года, в Тольятти. Попрощаться с ним пришли родные, близкие, друзья, педагоги. Дань уважения погибшему бойцу отдал и глава Автозаводского района Юрий Башкиров.

— Илья Рудольфович — отважный солдат и верный сын своего Отечества. В спецоперации на Украине он проявил свои лучшие качества: мужество, отвагу, самопожертвование. И отдал самое ценное — свою жизнь за близких, за боевых товарищей, за каждого из нас. Тольятти навсегда запомнит своего бесстрашного солдата, — отметил Юрий Башкиров.

Писал стихи в горячих точках

Насколько известно, Илья Мичурин увлекался написанием стихов. Одно из них прозвучало на церемонии прощания. Тольяттинец написал эти строки в одной из горячих точек:

«На голове каска, на глазах очки,

А мы от дома так далеки.

Затекли руки, ноги,

Всего проехали полдороги…

…Пусть тяжело, скучаю по дому,

Но я не могу поступить по-другому.

Я патриот и этим горжусь!

И в трудный момент от слов не откажусь…»

За проявленные героизм и отвагу Илью Мичурина представили к ордену Мужества, сообщили в администрации Тольятти. Его наградят посмертно.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким ефрейтора Ильи Мичурина.

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