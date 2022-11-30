Дерзкий наездник оседлал легковушку неопытного водителя в Самаре

Автомобилист прокатил необычного пассажира по Московскому шоссе Фото: скриншот видео

Вечером во вторник, 29 ноября 2022 года, жители Самары стали свидетелями необычной картины. Они заметили, как по Московскому шоссе движется легковой автомобиль с человеком на крыше. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях.

- Все произошло примерно в 22:30 29 ноября. Машина с наездником начала движение от супермаркета на улице Зои Космодемьянской. Водитель пытался скинуть человека на крыше и не пускал его в салон, - прокомментировал автор ролика.

Судя по видео, автомобилист со знаком «Неопытный водитель» выехал с улицы Зои Космодемьянской на Московское шоссе и направился в сторону развязки на пересечении с проспектом Кирова. Никуда не торопился, ехал довольно спокойно. Как будто его совсем не беспокоил необычный пассажир. Что касается дерзкого наездника, то он периодически заявлял о своем присутствии, стуча ногами и руками по крыше. Под конец ролика мужчина даже указал водителю, что ему нужно свернуть на дублер, что тот и сделал. Чем закончилась поездка, неизвестно.

- Тот случай, когда замерзли все пассажирские двери, а ехать надо, - пишут интернет-пользователи.

Как легковушка обзавелась наездником, пока не ясно. Возможно, это опять развлекается молодежь, которая любит устраивать такие опасные выходки ради ролика в соцсетях. Интернет-пользователи также предполагают, что, возможно, имел место угон, а на крыше – хозяин машины.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку по факту выявленной публикации. Стражам порядка предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.