Мода на лен: почему льняное масло является символом движения ЗОЖ?

По словам Дмитрия Алексеева, альфа-линоленовая кислота даже обладает противовоспалительным действием.

В Самарской области уже в следующем году начнут производить один из главных ЗОЖных товаров. В особой экономической зоне сейчас строится Тольяттинский комбинат пищевых продуктов – крупнейший завод по переработке масличных культур в России. Одно из направлений работы – производство льняного масла. Однако в последнее время любой, кто мало-мальски следит за своим здоровьем, с осторожностью относится к жирам. Что неосмотрительно: из-за недостатка жиров портится кожа, ногти и волосы становятся ломкими, и, что парадоксально, могут появиться даже лишние килограммы. Мы решили разобраться, что есть вредно, а что полезно и почему.

По наследству от предков

Чем льняное масло отличается от своих собратьев и какими полезными свойствами обладает, рассказал ученый-микробиолог, кандидат биологических наук, научный директор Института образовательной медицины и эксперт по здоровому питанию Дмитрий Алексеев.

- Льняное масло – суперинтересный продукт, - уверен Дмитрий Алексеев. -Во-первых, он считается одним из самых древних в нашем питании - по оценкам специалистов, человечество открыло его около 30 000 лет назад. Это одна из культур, свойственных нашим широтам. Мода на лен вернулась сравнительно недавно - 20-30 лет назад - вместе с движением ЗОЖ, и льняное масло стало одним из символов здорового питания.Естественно, моду нам задают англоязычные нутрициологи. Спрос и объемы производства льняного масла в западном мире супер-высокие.

По словам эксперта, современный тренд нутрициологии (науки о питании) - это натуральность продуктов. Пример: помидоры полезны и вкусны, но не всякие, а летние - выращенные частником на даче. Зимний же «пластмассовый» помидор с прилавка магазина лучше заменить репкой, заправленной льняным маслом.Это простое блюдо обеспечит вас не только витаминами, но и правильными жирами, присущими лишь растительному маслу.

Ученый-микробиолог, кандидат биологических наук, научный директор Института образовательной медицины и эксперт по здоровому питанию Дмитрий Алексеев.

Омега здоровья и красоты

Альфа-линоленовая кислота из льняного масла – самая «главная» из ненасыщенных жиров Омега-3. Чем выше доля потребления этой ключевой жирной кислоты по отношению к другим, тем ниже риски заболеваний, крепче здоровье, лучше самочувствие человека. По словам Дмитрия Алексеева, альфа-линоленовая кислота даже обладает противовоспалительным действием.

- Омега-3 очень хорошо работает в кишечнике, вплоть до кормления наших «хороших» микробов, - считает эксперт. - Вовсе не значит, что нужно выпивать стакан этого масла каждый день. Если у вас есть масло подсолнечное, добавьте в рацион еще льняное и посмотрите на вкус, где бы оно больше подошло: для салата, выпечки или где-то еще.

Эксперт пояснил: базовая кухонная практика заключается в том, что в сыром виде лучше использовать сыродавленные масла,на них нельзя жарить. Для блюд с термической обработкой лучше взять рафинированные дезодорированные масла. Нерафинированное, более пахучее и вкусное, принесет гораздо больше пользы в свежем, сыром виде. Что же касается общих рекомендаций по рациону, Дмитрий Алексеев советует две простых вещи: есть побольше овощей и иногда пропускать прием пищи.

- Этот принцип самый простой и доступный для увеличения продолжительности жизни и максимального здоровья, - считает эксперт. - В целом, мы потребляем слишком много еды, много калорий, в том числе пустых. И упускаем овощи - здоровые и разнообразные.Не забудьте и о принципе «где родился, там и пригодился»: не нужно гнаться за экзотической едой, ведь мировой тренд - потреблять локальное, местное, сезонное. Питайтесь разумно и разнообразно, и будьте здоровы!