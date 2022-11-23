«Если я туда приду, то меня посадят»: немец с самарскими корнями, который пытается уехать на СВО, столкнулся с новой проблемой

Немец с самарскими корнями попал в бюрократическую ловушку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 90-е годы родители Дмитрия Гаана уехали жить в Германию, а в Самарской области у мужчины остался жить родной дедушка и другие родственники. На тот момент Дмитрию было всего 13 лет, но он отчетливо помнить свое детство в России и чтит родную страну. В начале специальной военной операции мужчина встал на нашу сторону и решил, во что бы то ни стало, поехать защищать интересы родины. В Германии же российского патриота начали преследовать, угрожали лишением свободы за активную поддержку спецоперации. Дмитрий вместе с супругой и двумя маленькими дочками оформил туристическую визу и уехал в Россию, надеясь, что здесь не будет проблем с гражданством и отправкой добровольца на СВО. Однако житель Германии столкнулся с некоторыми трудностями, поэтому сейчас он вынужден жить в Казахстане.

Самарские полицейские обещали помочь

Ранее «КП-Самара» рассказывала историю Дмитрия Гаана, после нашей публикации на связь с мужчиной вышел лично руководитель управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области Денис Сафаров, который пообещал как можно быстрее решить вопрос с оформлением российского гражданства, семья из Германии очень благодарна ему за неравнодушие. Однако вскоре возникла другая проблема.

- Согласно законодательству, заграничный паспорт детям делают всего на один год, а визу оформляют на четыре месяца. Так получилось, что срок действия паспортов у моих дочерей скоро истечет, поэтому нам не могут оформить визу в Россию, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Дмитрий Гаан. – Для того чтобы оформить новые паспорта, нам по немецким законам необходимо в полном составе семьи прибыть в посольство Германии в Астане. Но из-за моих политических взглядов меня могут арестовать прямо на входе в посольство. Мы записались на прием, очень хочется верить в лучшее.

Семья ждет решения правительства Германии

В среду, 23 ноября, семья Гаан приехала в посольство Германии в Астане. К счастью, все закончилось хорошо – никого не арестовали. Дмитрий вместе с супругой написали заявление на смену загранпаспортов для своих детей. Теперь остается ждать решения от немецкого правительства, однако, по словам мужчины, они могут и отказать в продлении паспортов.

По словам коренного самарца, сейчас ему нужно просто оформить визу, чтобы приехать на территорию нашей страны и продолжить оформлять документы на СВО. Ранее он уже успел сдать экзамен на носителя русского языка и получить сертификат, остается только сдать медкомиссию и прийти в военкомат.

- Я звонил и в посольство и в Министерство иностранных дел, там мне сказали, что я могу получить визу в любой стране, но в Казахстане, как выяснилось, другие законы. Когда я в Астане пришел на оформление документов, с меня потребовали предоставить им вид на жительство в Казахстане. Я не понимаю, зачем мне вид на жительство в этой стране, если я хочу поехать в Россию, а они мне объяснять не хотят, - возмущен Дмитрий.

В настоящее время дядя Дмитрия Гаана, который живет в Самарской области, направил «приглашение» для иностранца в Россию. По такому «вызову» срок пребывания в нашей стране составит от 3 до 6 месяцев, в зависимости от гражданства гостя. Начальник миграционной службы Денис Сафаров пообещал оказать содействие, чтобы оформление прошло в кратчайшие сроки. За это время Дмитрий планирует успеть дооформить необходимые документы в военкомате и отправится на СВО.

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