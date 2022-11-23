«Хочу спеть дуэтом с Mary Gu»: в Самаре Лариса Долина рассказала о своих предпочтениях среди молодых артистов

Лариса Долина рассказала о своих новых дуэтах Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Известная исполнительница Лариса Долина побывала в Самаре с благородной целью: 22 ноября на базе Самарского государственного института культуры прошел гала-концерт, на котором выступили студенты вуза, прошедшие обучение в музыкальной академии Ларисы Долиной. Наставники готовили этот концерт с сентября, а теперь в областную столицу приехала и сама народная артистка. Она дала студентам и преподавателям музыкальный мастер-класс, а затем вышла с ними на сцену. С журналистами известная певица разговаривает не часто, но для "Комсомольской правды - Самара" она согласилась дать интервью, рассказала и о своем самарском проекте, и о планируемых дуэтах и работе с молодежью, и о впечатлениях от участия в шоу «Маска».

«Люди любят хорошую музыку»

Вы все чаще записываете дуэты с молодыми музыкантами. Как выбираете тех, с кем готовы спеть?

Мне нужно, чтобы артист был мне близок по духу, чтобы у него были достойные стихи, музыка, темы для разговоров. Недавно я записала песню с группой DaVincy (речь о песне «Мураши по коже» - прим.ред.). Андрей сам пишет песни, он потрясающий вокалист, поет роскошные песни. Я его буквально на днях познакомила с Лепсом, надеюсь, они тоже запишут дуэт.

Вы любите эксперименты. Чего еще ждать?

В следующем году будем с Dava снимать клип, уже записана песня со Стасом Ярушиным – тоже будем готовить видеоряд. Мне очень многие молодые артисты предлагают коллаборации, я тщательно отбираю тех, с кем готова работать. Мне должна очень понравиться песня. Например, недавно записали фантастический трек с DaVincy и группой Градусы – мне он понравился сразу, как я только увидела, поэтому сразу согласилась.

Я не то, чтобы стремлюсь петь с молодежью, они просто присылают достойный материал, если мне это не нравится, я всегда откажусь.

После того, как вышел клип на песню «Мураши по коже», многие писали о троллинге в адрес Вали Карнавал. Там вы поете довольно резкие слова и держите в руках подаренную певицей укулеле.

- Не был это для нас троллинг. Мы хотели просто подсказать молодым начинающим исполнителям, что для того, чтобы стать известным, нужно иметь твердую позицию и быть личностью. Сейчас часто появляются молодые дарования и исчезают, потому что у них нет ни лица, ни музыки хорошей. А люди все равно любят хорошую музыку и тексты. Они могут послушать что-то популярное, но это не останется с ними надолго, если это плохо.

Вы стремитесь к популярности у молодежи?

Я не буду плакать, если меня не будет слушать молодежь, и не будет ходить на мои концерты. Но пока это не так, в зале всегда очень много молодых людей.

Как вы считаете, у современных музыкантов есть свой почерк?

Да, есть. Есть представители молодого поколения, которые не равняются на Запад, а пишут что-то свое. Джони, Артем Кача, Mary Gu, Мари Краймберри, они наслушались западной музыки, но у них свой почерк абсолютно. Очень талантливый парень Ваня Дмитриенко, у него замечательное видение музыки. Меня интересуют эти личности, там есть зерно, они для этого все сами делают.

Кстати, Mary Gu наша похвистневская девочка.

Чудесная девочка, интересная очень. Я бы хотела записать с ней дуэт.

Но, конечно же, сейчас она столичная…

- Да, регион может воспитать Москву. Но Москва ее заберет. Там вся жизнь – концерты, проекты, Москва дышит, бежит. Конечно, талантливые люди туда спешат.

Известная певица приезжала в Самару на концерт выпускников своей академии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Всегда хочется видеть горящие глаза»

В Самаре появилась первая пилотная площадка вашей академии. Вы довольны?

Да, это очень хороший опыт. Кстати, с предложением о такой площадке вышла к нам ректор СГИК Ольга Наумова, ей было очень интересно. Мы решили поддержать предложение и получилось замечательно. Наши преподаватели много дали студентам, я была на репетиции и увидела очень увлеченных людей. Значит, все не зря.

Вообще, очень хочется видеть у студентов горящие глаза, и здесь так и есть. Есть категории студентов, которые либо зациклились, либо потерялись, не знают куда идти. Поэтому у нас в академии есть психолог, который помогает в себе разобраться. Вообще много чего есть: это и хореография, и музыка. Мы растим артистов.

Кстати, думаю, что в будущем году перенесем финальный концерт на сцену филармонии и будем продавать билеты. Пусть молодые таланты сразу начинают зарабатывать.

А бывают ли в искусстве самородки?

Да, бывают, но в итоге им все равно нужно учиться, чтобы стать лучше. Сами люди понимают, что им чего-то не хватает. Им нужно хотя бы понимать, на какой линейке находятся ноты. Бывают самородки, но они как алмаз, который нуждается в огранке, чтобы стать бриллиантом.

Должен ли бизнес поддерживать артистов?

У нас сегодня в стране переломный период. Нам нужно новое поколение артистов, которые будут радовать своим творчеством. И, чтобы они получались, в них надо вкладываться. Это закон любого бизнеса, в том числе и шоу-бизнеса. Поэтому бизнесмены, можно назвать их меценатами, должны открыться для этого дела.

«Костюм весил 8 кило»

Вы участвовали в шоу «Маска». Легко на это согласились?

Согласилась сразу. У меня была встреча с Вайнштейном и я сразу сказала «да». Он спросил – а маску оленя наденешь? Я тоже согласилась. Правда, не ожидала, что она будет такая огромная. Там весь костюм весил 8 килограммов. Формат программы предполагает много экспериментов, и мне это импонировало. Я никогда бы не спела песню «Танцы на стеклах», хотя ее автор Макс Фадеев – мой хороший друг, с которым я очень долго знакома. И мне в этой песне удалось показать свой диапазон, спуститься до самых низких нот. Жюри от меня этого даже не ожидало.

А поют там вживую?

Это не всегда возможно сделать, так как некоторые маски и костюмы просто не позволяют петь так, поэтому иногда это фонограмма. Но никаких изменений голоса не проводится – все по-настоящему.

Как думаете, такое шоу нужно?

Конечно, оно очень интересное. И позволяет людям раскрыться совсем с иной стороны. Например, был хоккеист Фетисов – я его не узнала совсем по голосу, хотя мы с ним долго дружим. Он даже обиделся на меня.

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