Собеседование в ФСБ и курсы вождения: призывники из Самары откровенно рассказали о подготовке к армии

Самарские призывники откровенно рассказали о подготовке к армии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре призывники-срочники откровенно рассказали сверстникам о подготовке к армии. Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника, прошло 23 ноября на базе колледжа строительства и энергетики им.П. Мачнева по инициативе военкомата Кировского и Красноглинского района Самары. Собравшихся ждала насыщенная программа – стенды с автоматами и другим вооружением, торжественный концерт, а еще – откровенное выступление как тех, кто уже отслужил в армии, так и тех, кто только готовится туда отправиться. Журналист «КП-Самара» побывала на месте событий. Рассказываем, о чем поведали призывники.

Поддержали отец и дед

Олегу Кудряшову 20 лет. Молодой человек отучился в машиностроительном колледже и даже устроился работать по специальности на завод. Но Родина позвала Олега – парню пришла повестка на срочную службу в армии. Молодой человек ни секунды не сомневался в своем выборе.

Олег Кудряшов четыре раза принимал участие в Параде Памяти на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе, четыре раза принимал участие в Параде Памяти на площади Куйбышева, стоял часовым на Посту №1 у Вечного огня, - рассказывает юный самарец. – 12 декабря у меня состоится призыв. В армию идти не боюсь: у меня уже есть жизненный опыт, я пожил один, привык к самостоятельности. Так что быть вдали от семьи для меня не составит труда. Конечно, женщины в нашей семье переживают, не понимают, почему я хочу идти в армию. А вот дед и отец поддержали, сказали - Олег, это нужное дело, нужно идти защищать Родину.

Поддержал решение внука отправиться служить срочную службу в армии и дед 20-летнего Ивана Лаврова.

Дед Ивана Лаврова поддержал решение внука отправиться служить срочную службу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я отучился на судоводителя-техника, сейчас работаю водителем на заводе, - рассказал Иван. – Отучился на водительские права в ДОСААФ, экзамен сдал с первого раза. Надеюсь, что попаду в автобат водителем. Настрой нормальный, пойти в армию не против - почему бы и нет. Все мужчины в семье служили – чем я хуже? Отец рассказывал много армейских историй о своих приключениях, рассказывал о своих армейских друзьях, с которыми поддерживает связь до сих пор, хотя они живут в других городах. И я тоже надеюсь обрести в армии таких друзей.

«Пришел в военкомат и сказал – хочу служить»

22-летний Владимир Кораблев - кандидат в Президентский полк.

- Армии я никогда не боялся, уверен, что отслужить, встать на защиту родины – священный долг каждого мужчины, - спокойно говорит молодой человек. – Я всегда хотел служить в Президентском полку, еще когда в 10 классе вставал на воинский учет.

22-летний Владимир Кораблев - кандидат в Президентский полк. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом Владимир закончил учебу на историческом факультете педагогического университета, получил красный диплом и медаль губернатора. И снова пришел в военкомат, заявив о своем желании служить в Президентском полку. Его предупредили – предстоит жесткий отбор. Но парня это не смутило.

- Мне предложили отучиться в ДОСААФ на водительские права, я, конечно, согласился, думаю, мне это поможет, - рассказывает Владимир. - После того, как я получил права, пришло время собеседования с сотрудниками ФСБ. Оно прошло успешно, мою кандидатуру одобрили.

На сборный пункт в Сызрань Владимир отправится 6 декабря.

- Морально я готов, армии не боюсь, напротив – думаю, что она даст мне новые возможности, станет социальным лифтом, - говорит молодой человек. – Родные мной гордятся. И для меня это тоже честь.

Кирилл Фыслев готов к службе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летний Кирилл Фыслев смеется – родные и близкие провожали его в армию уже несколько раз.

- Я окончил учебу в политехническом колледже еще летом, думал – попаду в летний призыв. Не попал. Потом думал, что призовусь в октябре, но сроки призыва сдвинули, -рассказывает Кирилл. – Сейчас друзья звонят каждую неделю, спрашивают – ну когда ты уже уходишь. Я полностью готов к службе. Уверен, что каждый должен взять себя в руки, оставить все свои сомнения дома, и просто пойти и отслужить, испытать себя.

Армия – важная школа жизни

Перед будущими призывниками выступили и опытные ветераны силовых структур. Бывший начальник боевого отделения самарского СОБР, начальник отдела по патриотизму Волжского казачьего войска Николай Филентьев пришел, чтобы на собственном примере рассказать молодым людям о службе.

Ветераны силовых ведомств поделились опытом с молодым поколением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я прошел чеченские войны, служил в Чечне с 1994 по 1999 год, - расскзал он. - Ккавалер Ордена Мужества, имею три медали «За отвагу», две «За заслуги перед Отечеством». И захватывали нас, и взрывали, и в окружение попадали под Гудермесом, и в горах были боестолкновения. Это огромная школа жизни. Служба в армии даст призывникам возможность отойти от опеки родителей. А еще это огромная школа патриотизма, которую нужно пройти.

Выпускник колледжа им.Мачнева, депутат Красноглинского района, пенсионер силовых структур Александр Легостаев считает, что подобные мероприятия очень важны.

- По детскому саду, по школе ребята знают только учителей. А вот об армии имеют весьма отдаленное представление. Увидеть людей в генеральской форме, которые сидели на той же студенческой скамье, что и они, поговорить с ними – это огромный плюс, это помогает сориентироваться и узнать много нового.

На мероприятии присутствовали и юнармейцы.

- Мы всегда посещаем патриотические мероприятия, - рассказала руководитель отряда «Танкисты» школы №99 Ольга Ещенко. – Во время военной подготовки ребята понимают, что такое нагрузка, выносливость, смекалка, плечо друга, своевременная помощь. А сегодня нашим юнармейцам важно было увидеть, как призывников с почестями отправляют на службу.