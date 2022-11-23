«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в Кубке России 2:1

Сергей Пиняев - автор победного гола самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» совершили мощнейший камбэк и вырвали победу у «Спартака» в пятом туре Кубка России. Счет в матче — 2:1. Самарцы отыгрались и вышли вперед меньше чем за две минуты.

В целом игра получилась равной. Обе команды пытались играть первым номером, не хотели отдавать инициативу сопернику и активно атаковали.

У красно-белых два отличных момента имел Роман Зобнин. Но сначала спас Иван Ломаев, который занял место в воротах самарцев, а потом мяч пролетел выше ворот волжан.

Пожалуй, самый опасный момент первого тайма произошел на 31 минуте. Мяч после удара Сергея Бабкина и рикошета от игрока «Спартака» чуть не опустился в ворота красно-белых. Но не опустился.

На 40 минуте уже Глушенков мог открывать счет. Он бил по воротам «Спартака» почти вплотную, в прыжке и головой. Мяч пролетел над перекладиной.

Прицел командам сбил и густой туман, который в этот вечер опустился на Самару. Иногда мяч и вовсе пропадал из вида. Это если смотреть с трибун. На поле видно было лучше, но определенные проблемы туман футболистам доставлял.

Во втором тайме один бывший игрок «Крыльев» сменил другого. Соболев вышел вместо Зиньковского. И тут же Александр мог забивать, но Ломаев вытащил.

На 56 минуте «Спартак» все-таки забил. «Крылья» снова пропустили с углового. А отличился тот, кто с угловых забивал за «Крылья», — Никита Чернов. При этом скидывал на Чернова Соболев. Сработало правило бывших — 0:1.

Тут же «Крылья» могли сравнять. Сергей Пиняев сместился в центр и пробил очень мощно, но прямо в руки Максименко.

На 63 минуте тот же Чернов уже спас свою команду от гола. Он вынес головой прямо из-под носа Фернандо. После этого спасения тренерский штаб «Спартака» был вынужден заменить Чернова. Насколько серьезная травма, говорить пока рано, но красно-белые решили не рисковать.

Меньше двух минут хватило «Крыльям», чтобы выйти вперед. Сначала Глушенков, Бейл и Коваленко разобрали передачами оборону красно-белых по винтикам. 1:1 — Александр Коваленко точным ударом сравнял счет.

А потом тут же Сергей Пиняев дождался ошибки защиты «Спартака» и вывел самарцев вперед — 2:1.

Москвичи рванули вперед, но отыграться так и не смогли.

Эта победа самарцев окончательно запутала ситуации в группе b. «Спартак» остается с 12 очками, а «Крылья» набирают 9, столько же, сколько и «Зенит». Теперь судьба путевок в плей-офф Пути РПЛ решится в последнем туре. А он запланирован на 27 ноября. В этот день параллельно пройдут встречи «Зенит» — «Спартак» и «Крылья» — «Факел».