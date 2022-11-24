«С головой все в порядке»: суд не поверил в психическое расстройство самарца, который зарезал девушку с сайта знакомств

Суд не поверил в психическое заболевание убийцы девушки с сайта знакомств Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре суд не поверил в психическое расстройство Евгения Мишустина, который зарезал девушку с сайта знакомств. Убийца заявил судье, что пойти на преступление его заставил голос воображаемого друга в голове, а адвокат потребовал провести стационарную психиатрическую экспертизу. Однако судья не внял этим доводам и не поверил в историю про психическое заболевание преступника. Рассказываем, что произошло на заседании суда 24 ноября 2022.

«С детства слышу голос воображаемого друга»

Трагедия произошла летом прошлого года. Евгений Мишустин познакомился в интернете с молоденькой парикмахершей Аленой Кругловой. Поначалу казалось, что все хорошо, но когда Евгений пришел к Алене в общежитие на свидание, случилось страшное. Парень связал и зверски зарезал несчастную девушку, потом покормил кота, забрал все имеющиеся у Алены деньги и скрылся.

Убийцу быстро задержали. Сначала он заявил, что пошел на преступление ради денег – они были нужны другой его возлюбленной на лечение. Но недавно изменил показания. На слушании дела в областном суде он заявил, что зарезать девушку ему велел голос воображаемого друга в голове, который он якобы слышит с детства.

«Это симуляция»

На допрос были вызваны эксперты, которые проводили ранее психиатрическую экспертизу и не нашли отклонений у Мишустина. Заведующая стационарным отделением судебной психиатрии Елена Миронова категорически заявила – Мишустин симулирует психическое расстройство, и никакого отклонения у него на самом деле нет.

Адвокат убийцы не согласился с ее экспертной оценкой от 2021 года. Он потребовал провести повторную экспертизу, но уже в условиях стационара. Психиатр с этим не согласилась.

- Я подтверждаю правдивость проведенной ранее психиатрической экспертизы, никаких расстройств у подсудимого не было выявлено, - сказала врач-психиатр на заседании суда 24 ноября 2022.

На предыдущем заседании выяснилось также, что в семье Мишустиных есть родственник, страдающий психическим заболеванием. Однако Елена Миронова сообщила, что данный факт не влияет на психику молодого человека, так как это расстройство только самого родственника.

Выслушав обе стороны, судья рассмотрел ходатайство о назначении стационарной психиатрической экспертизы. В итоге суд принял решение отказать в ходатайстве, так как для этого нет оснований.

Судебное разбирательство продолжается.

«КП-Самара» следит за развитием событий

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