«Хочу взять детей с Донбасса»: жительница Отрадного воспитала девятерых детей и не планирует останавливаться

Елена Киблер с пятой дочерью Анной. Фото: Личный архив

Пятерых мало

О большой и шумной семье, где много детей, Елена мечтала с детства. У нее совершенно не было предубеждения насчет приемных сыновей и дочерей: она родилась и выросла в Казахстане, где такие семьи – нередкое явление.

- Я достаточно рано поняла, что есть дети, к сожалению, лишенные материнской любви, и мне хотелось обогреть их, - рассказывает «Комсомолке» Елена Киблер, жительница Отрадного Самарской области.

С мужем Евгением они родили пятерых. Потом – увы, такое случается - пути их разошлись. Но для Елены это не стало препятствием к осуществлению мечты. Органы опеки, которые курируют вопросы усыновления и оформления детей в приемные семьи, не чинили никаких препятствий. Одним из условий было пройти курс в школе приемных родителей (ШПР), который помог женщине психологически подготовиться, проработать «тонкие места» в выстраивании отношений с новыми детьми.

- Я пошла по самому сложному пути, - говорит Елена, - решила взять подростка. Ершистым, колючим, мечущимся в поисках себя – им особенно нужна семья, тыл, понимание и любовь.

Любить и общаться

Женщине было 46 лет, когда в семье появился шестой ребенок – приемная дочь, почти ровесница кровной младшей. Иллюзий, что они сразу подружатся, не было. Новый ребенок оказался сложным, было всякое, но девочку удалось «выправить». Через год Елена взяла вторую приемную дочь. Новый период адаптации прошел – и мать поняла, что у нее есть в сердце место для еще одного ребенка. Но судьба решила иначе, подарив ей сразу двоих – брата и сестру.

- Сложно? Да. Но абсолютно все решаемо. Я искренне благодарю психологов ШПР – их помощь в прохождении всех «оврагов и порогов» просто бесценна. У меня большая прекрасная семья, где растут замечательные дети. И когда меня спрашивают о секретах, я говорю, что на самом деле есть только один: любить, уделять время, общаться с детьми, - делится Елена Киблер.

Каждый вечер за семейным ужином они собираются все вместе, решают все проблемы и обмениваются радостями. Мать большого семейства успевает не только воспитывать «трудных» подростков, но и работать (она швея), держать в порядке дом – разумеется, не без помощи детей.

- Дети как зеркало. Они растут, и я получаю от них то, что когда-то вложила, - делится Елена. – А еще они просят, чтобы я взяла новых приемных детей. Я готова. Сейчас собираю пакет документов. Мне бы очень хотелось подарить семью и любовь ребенку с Донбасса или других новых территорий, если будет такая возможность.

Низкий поклон матерям!

Материнский труд Елены Киблер отмечен уже второй наградой «Материнская доблесть», но уже первой степени. Это региональный знак отличия, который вручается 16 лет подряд в преддверии Дня матери. За это время его обладательницами стали около 5 тысяч жительниц региона.

В этом году его была удостоена 21 женщина из разных уголков Самарской области. Награждение состоялось в торжественной обстановкеСамарского академического театра оперы и балеты имени Д.Д. Шостаковича. Здесь присутствовало около тысячи женщин: матери, жены и дочери защитников Отечества, участницы всероссийского проекта «Жены героев», женщины, воспитавшие 10 и более детей, награжденные орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава», знаком отличия «Материнская доблесть», матери, чьи дети составляют славу и гордость Самары в спорте, искусстве и науке.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов зачитал приветственное слово от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова:

- Нужно иметь огромное сердце, ангельское терпение, безграничную любовь, чтобы круглыми сутками и всю жизнь быть на страже, оберегать, вдохновлять, лечить, учить, поддерживать самое дорогое, что есть на земле – детей. Вы – пример ответственности и преданности делу, патриотизма и безграничной любви. Низкий поклон каждой из вас!

Государство и региональные власти не остаются в стороне и оказывают всестороннюю помощь семьям, где растут дети. Поддержка семьи поставлена губернатором Дмитрием Азаровым в приоритет, сегодня в регионе работает более 30 мер господдержки, получателями которых являются около 100 тысяч семей с детьми. Всего в этом году в Самарской области на это было направлено около 21 млрд рублей.